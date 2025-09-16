Amazon annuncia la Festa delle Offerte Prime: ecco le date ufficiali

Amazon anticipa gli acquisti natalizi e ti permette di risparmiare con la Festa delle Offerte Prime 2025. L’iniziativa vede protagonista un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, con iniziative dedicate anche alla musica e agli utenti Business: ecco tutti i dettagli della promo e le date ufficiali, appena confermate dall’e-commerce.

Crediti: Canva

La nuova Festa delle Offerte Prime di Amazon si svolgerà il 7 e l’8 ottobre 2025 e come al solito la partecipazione alla promozione è riservata ai clienti iscritti a Prime. Per i non abbonati è possibile attivare un periodo di prova gratuito che consente di accedere immediatamente a tutte le offerte disponibili.

Durante l’evento sarà possibile trovare occasioni su un vasto assortimento di prodotti appartenenti a diverse categorie, tra cui elettronica, casa, cucina, giochi, moda, bellezza e cura della persona.

Inoltre non mancheranno iniziativa dedicate ai prodotti a marchio Amazon, con articoli tecnologici Amazon Basics disponibili a partire da 5€ e sconti fino al 25% su una selezione più ampia. Dal 1° ottobre, sono attive offerte su dispositivi Amazon come Echo, Fire TV Stick, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero.

Per l’intrattenimento digitale, Amazon Music Unlimited propone periodi di utilizzo gratuito: i clienti Prime possono usufruire di quattro mesi senza costi, mentre gli utenti non-Prime hanno accesso a tre mesi. L’abbonamento offre un catalogo di oltre 100 milioni di brani e podcast in alta qualità, privi di pubblicità, unitamente a un accesso mensile a un audiolibro da Audible, selezionato da un catalogo di oltre 350.000 titoli

Anche il segmento business trova spazio nell’ambito dell’evento. Creando un account Amazon Business gratuito, i professionisti e le aziende possono beneficiare di uno sconto del 40% sul primo acquisto, fino a un massimo di 100€.