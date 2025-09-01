AliExpress Choice Day: Extra sconti fino al 60%, spedizioni gratis e nuovi Coupon esclusivi!

Il mese di settembre è appena iniziato e come di consueto ecco fare capolino anche le nuove offerte della promo mensile dello store cinese. L’evento AliExpress Choice Day permette di beneficiare di vari giorni di Extra sconti, con tanti vantaggi per risparmiare e spedizioni ancora più veloci e completamente gratuite. Approfittane ora!

AliExpress Choice Day: tutto sull’evento promozionale più vantaggioso, con tante offerte e spedizioni rapidi e gratuite

Se sei in cerca di un prodotti tech a prezzo ribassato, allora la promo Choice Day di AliExpress è l’occasione perfetta: nella pagina dedicata all’evento trovi tanti articoli in offerta lampo e nuovi coupon mensili. I codici sconto cambiano periodicamente, così come il tipo di risparmio. Inoltre la spedizione è gratis per tutti gli ordini superiori ai 10€. La promozione è attiva fino al prossimo 5 settembre (fino alle ore 23.59), quindi solo per pochissimi giorni. Se vuoi saperne di più su questo particolare evento targato AliExpress, dai un’occhiata al nostro approfondimento dedicato.

Disponibili i nuovi Coupon di luglio 2025

Le offerte arrivano anche fino al 60% di sconto e tra le soluzioni disponibili trovi auricolari true wireless, hub usb, accessori smart Xiaomi Mijia, indossabili, caricatori, mouse, lampade intelligenti e tanto altro ancora. Oltre alle occasioni in flash sale è possibile risparmiare ulteriormente con i Coupon del mese. Di seguito trovate i codici esclusivi da utilizzare fino al 5 settembre o fino ad esaurimento scorte!

Coupon GIZDEAL02 – ricevi 2€ di sconto su ordini superiori a 19€

– ricevi 2€ di sconto su ordini superiori a 19€ Coupon GIZDEAL05 – ricevi 5€ di sconto su ordini superiori a 39€

– ricevi 5€ di sconto su ordini superiori a 39€ Coupon GIZDEAL07 – ricevi 7€ di sconto su ordini superiori a 59€

– ricevi 7€ di sconto su ordini superiori a 59€ Coupon GIZDEAL10 – ricevi 10€ di sconto su ordini superiori a 79€

– ricevi 10€ di sconto su ordini superiori a 79€ Coupon GIZDEAL18 – ricevi 18€ di sconto su ordini superiori a 139€

– ricevi 18€ di sconto su ordini superiori a 139€ Coupon GIZDEAL30 – ricevi 30€ di sconto su ordini superiori a 249€

– ricevi 30€ di sconto su ordini superiori a 249€ Coupon GIZDEAL40 – ricevi 40€ di sconto su ordini superiori a 349€

– ricevi 40€ di sconto su ordini superiori a 349€ Coupon GIZDEAL55 – ricevi 55€ di sconto su ordini superiori a 459€

Per scoprire tutti i prodotti in sconto conviene dare direttamente un’occhiata alla pagina della promo AliExpress Choice Day! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

AliExpress Choice Day EXTRA SCONTI e spedizioni più veloci e GRATUITE Spedizione gratis a partire da 10€

Reso gratis dopo 15 o 90 giorni

Nuovi Coupon ogni mese

Nuove Offerte Lampo ogni mese More Less Sconti fino al 60%!

