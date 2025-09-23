AliExpress Brand Day, fino al 60% di sconto e nuovi Coupon: risparmi sul meglio del tech!

I salti autunnali di AliExpress continuano con una nuova iniziativa: la promo Brand Day, dedicata ai grandi marchi cinesi di elettronica (e non solo). Centinaia di articoli selezionati per gli utenti, con sconti anche fino al 60% e tantissime categorie di prodotti: non farti scappare l’occasione di risparmiare dato che l’iniziativa durerà solo per pochi giorni!
AliExpress lancia gli sconti Brand Day: tutto sulla nuova promozione di settembre, con offerte lampo e Coupon
Ancora una volta AliExpress non si ferma: dopo i saldi autunnali le offerte continuano con la promozione Brand Day, attiva fino alle ore 23:59 del 28 settembre. Durante questo periodo è possibile risparmiare su tantissimi prodotti tech (e non solo) con sconti anche fino al 60%. Dai un’occhiata alla pagina dell’evento: c’è una sezione dedicata alle occasioni flash sale, con ribassi che possono arrivare al 70% (ma solo per un periodo limitato di tempo).
Tra gli articoli di promozione non mancano monitor KTC, tablet OnePlus e Xiaomi, processori AMD Ryzen 7, stampanti 3D Anycubic, smartphone POCO e tanto altro ancora!
Le possibilità di spendere meno non finiscono qui grazie ai nuovi Coupon. Segnaliamo che i codici sconto possono avere una durata limitata, quindi è bene approfittarne quanto prima. Inoltre sono valiti per tutte le categorie di prodotti, fatta eccezione per i telefoni cellulati.
- Coupon ITBS04 – 4€ di sconto su una spesa minima di 35€
- Coupon ITBS10 – 10€ di sconto su una spesa minima di 89€
- Coupon ITBS16 – 16€ di sconto su una spesa minima di 139€
- Coupon ITBS40 – 40€ di sconto su una spesa minima di 329€
