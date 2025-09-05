Dopo settimane di prova intensiva e utilizzo quotidiano in ogni contesto possibile, possiamo dirlo senza mezzi termini: HONOR Magic V5 ha saputo convinverti e mettere d’accordo anche i più scettici. Non è solo un nuovo pieghevole, ma è uno di quei prodotti in cui il salto rispetto alla generazione precedente è evidente, ed è un upgrade che riduce i compromessi al minimo.

La sensazione dopo averlo testato a fondo è chiara: alcune funzioni e accorgimenti sono talmente ben studiati e ottimizzati che ci ritroviamo davanti a un pieghevole finalmente “maturo”, dove design, resistenza e caratteristiche trovano sintesi in un equilibrio molto raro fino a qualche anno fa.

E dopo averne conosciuto limiti e punti di forza, siamo giunti alla convinzione che sono proprio alcune precise funzioni a rendere HONOR Magic V5 un pieghevole top: caratteri distintivi che fanno la differenza e che oggi rappresentano il nuovo punto di riferimento per chi cerca davvero un dispositivo all’altezza in ogni scenario. Ecco quelli che ci sono piaciuti di più e che siamo certi convinceranno gran parte degli utenti.

5 cose che rendono HONOR V5 un pieghevole top

Fotocamere

Il comparto fotografico del Magic V5 è dominato da un sensore principale davvero buono, ma è il suo zoom periscopico che spicca, soprattutto nel panorama degli smartphone pieghevoli. Il sensore è da 64 megapixel e il fattore di ingrandimento ottico è 3x, e riesce ad avvicinare soggetti lontani mantenendo una nitidezza sorprendente, ideale tanto per i dettagli architettonici in città quanto per immortalare scorci naturali o momenti durante eventi affollati.

Quello che rende davvero unico questo zoom però, è l’integrazione della funzione AI Super Zoom: quando si superano i livelli di ingrandimento tradizionali ed entra in gioco lo zoom digitale, l’intelligenza artificiale ricostruisce dettagli e contorni delle immagini, correggendo automaticamente vibrazioni e imperfezioni.

Il risultato è che fino a 10x si ottengono foto convincenti, con una perdita minima di qualità e colori ancora ben bilanciati ma quando si utilizza lo zoom oltre la soglia dei 30x, entra in gioco una soluzione intelligente: la foto ad altissimo ingrandimento viene inviata ai server cloud di Honor dove viene elaborata tramite algoritmi basati su intelligenza artificiale.

Questi, analizzando l’immagine, sono in grado di individuare le zone meno dettagliate e intervenire per ricostruire trame e ridurre la presenza di rumore, restituendo così uno scatto finale sensibilmente migliorato per nitidezza e ricchezza di particolari rispetto a quello originale.

Un aspetto che distingue questa tecnologia su HONOR Magic V5 è la gestione avanzata delle versioni: dopo lo scatto, il sistema salva sia la foto originale che la versione ottimizzata tramite AI, permettendo all’utente di visualizzare entrambe affiancate in galleria. Grazie a questa impostazione grafica chiara e intuitiva, si può decidere quale risultato mantenere oppure scegliere di conservare entrambe le varianti. Un dettaglio che non solo aiuta a percepire la qualità dell’intervento dell’intelligenza artificiale, ma offre anche la libertà di preferire, in qualsiasi momento, l’immagine originale senza alcuna complicazione.

Intelligenza artificiale

E sempre continuando sul discorso della fotografia, continuiamo il nostro elenco con due funzioni AI che su HONOR Magic V5 funzionano davvero bene. La prima è la funzione Image to video: si tratta di una tecnologia che analizza la foto selezionata, ne riconosce elementi chiave come volti, oggetti e sfondi, e genera una sequenza video coinvolgente, aggiungendo effetti dinamici e transizioni personalizzate. In pochi istanti, una semplice fotografia può così diventare una clip perfetta per i social, oppure una vecchia fotografia può “prendere vita” e regalare emozioni uniche.

Un’altra funzione AI particolarmente utile e riguarda invece la gestione degli elementi indesiderati nelle foto. Con HONOR Magic V5 basta un solo tap per rimuovere persone o oggetti di disturbo da uno scatto. L’algoritmo identifica automaticamente i soggetti selezionati, li elimina in modo intelligente e ricostruisce lo sfondo con una precisione tale da rendere praticamente impercettibile qualsiasi intervento. Si tratta di un processo completamente automatico, rapido e intuitivo, che permette di ottenere immagini pulite e perfette in ogni occasione, sia che si tratti di un paesaggio rovinato da passanti inattesi, sia nella classica foto ricordo in cui qualcuno entra accidentalmente nell’inquadratura.

Display

Il terzo elemento distintivo di HONOR Magic V5 riguarda i display che, tra le altre cose, sono entrambi compatibili con la HONOR Magic Pen. Entrambi gli schermi, sia quello interno pieghevole da quasi otto pollici che quello esterno più compatto, raggiungono una luminosità di picco impressionante: fino a 5000 nit. Questo significa che la leggibilità è sempre garantita, anche sotto la luce diretta del sole o in ambienti particolarmente luminosi, offrendo immagini vivide e colori fedeli in ogni situazione.

Oltre alla luminosità, HONOR Magic V5 integra una serie di tecnologie studiate appositamente per salvaguardare la vista durante l’uso prolungato. È presente la tecnologia PWM Dimming ad altissima frequenza (fino a 4320Hz), che riduce drasticamente l’affaticamento degli occhi durante la lettura o la visione di contenuti con illuminazione variabile, ed elimina lo sfarfallio invisibile responsabile dell’irritazione oculare nei display tradizionali.

Un’altra funzione particolarmente utile è quella del display circadiano, che regola in automatico temperatura e intensità dei colori adattandoli al ciclo naturale della luce, aiutando così a preservare il comfort visivo e mantenere il benessere anche dopo molte ore di utilizzo. Insieme al Natural Tone che ottimizza la resa cromatica in base all’ambiente circostante e al Dynamic Dimming, il risultato è un’esperienza sempre fluida e piacevole, adatta sia al lavoro che allo svago.

Cerniera e resistenza

In questi mesi di utilizzo, un’altra cosa che ci ha convinto riguarda la cerniera, che è molto robusta e ha reso possibile un’ottima certificazione IP. La cerniera del Magic V5 è stata progettata con materiali di altissimo livello ed è stata sottoposta a test estremamente rigorosi, che certificano la resistenza a centinaia di migliaia di aperture e chiusure senza perdere in fluidità e precisione.

Questa qualità costruttiva si traduce in una sensazione di solidità ogni volta che si apre o si richiude il dispositivo, permettendo un utilizzo quotidiano intenso senza timore di usura o malfunzionamenti.

Ma non finisce qui, perché il pieghevole di HONOR è anche certificato IP58 e IP59, ossia è resistente sia alla polvere che all’acqua, anche in presenza di getti ad alta pressione o immersioni fino a 1 metro per 30 minuti

Batteria e ricarica

Infine, non possiamo non parlare della batteria e della ricarica. Al suo interno è stata inserita una batteria da 5820 mAh con tecnologia al silicio-carbonio, una soluzione che garantisce una densità energetica superiore rispetto alle batterie tradizionali e permette di contenere lo spessore senza sacrificare l’autonomia. Nell’utilizzo quotidiano, si nota subito la differenza: anche con un uso intenso, che include numerose ore di schermo attivo, lo smartphone accompagna senza problemi fino a sera, mentre con un utilizzo più moderato sono possibili anche due giorni lontani dalla presa di corrente.

Relativamente alla ricarica, Honor Magic V5 supporta la SuperCharge cablata da 66W e la ricarica wireless rapida a 50W. In pratica si riesce ad arrivare al 100% in meno di cinquanta minuti, mentre anche la ricarica wireless offre risultati ben superiori rispetto alla media della categoria. Durante la ricarica e l’utilizzo sotto stress, il dispositivo mantiene temperature contenute, dimostrando un’efficace gestione energetica.

Insomma, con questo pieghevole, lasciarsi alle spalle la preoccupazione di dover cercare una presa durante la giornata è finalmente possibile. La combinazione di cella ad alta capacità, ricarica rapida e software ottimizzato fa sì che autonomia e velocità di recupero dell’energia siano i parametri di riferimento dell’intera categoria foldable per il 2025.

