Sony Xperia 10 VII nelle prime immagini leak e c’è una novità

Dopo il debutto del suo nuovo top di gamma, Sony ha messo in pausa la fascia media. Tuttavia sappiamo che Xperia 10 VII è in dirittura d’arrivo e dopo i primi indizi sulle specifiche ora spuntano anche le immagini leak, grazie ad un produttore di cover. L’azienda ha solitamente un approccio molto conservativo al design ma stavolta ha optato per un “piccolo” cambiamento.

Sony Xperia 10 VII: le prime immagini leak mostrano un cambio di look per il mid-range della gamma

L’attuale Xperia 10 VI – Crediti: Sony

Le prime immagini leak dedicate al prossimo mid-range di Sony mostrano un cambio di look, evento raro quando si parla degli smartphone del brand nipponico. L’attuale Xperia 10 VI presenta una doppia fotocamera verticale, intervallata dal flash LED; il nuovo modello Xperia 10 VII offrirebbe ancora una volta una dual camera, stavolta con orientamento orizzontale.

Di certo non uno stravolgimento in fatto di design, ma è sicuramente una differenza. Frontalmente ci sarebbe ancora una volta uno schermo senza fori e notch, con la selfie camera inserita nella banda superiore.

Crediti: Amazon JP Crediti: Amazon JP Crediti: Amazon JP Crediti: Amazon JP

I render leak arrivano da un produttore di cover (sono state pubblicate su Amazon Giappone) ed è probabile che non manchi molto al debutto. I leak precedenti guardavano al mese di ottobre; aspettando di saperne di più date un’occhiata alla scheda tecnica presunta basata sulle indiscrezioni finora.

L’ultimo smartphone di Sony è il top di gamma Xperia 1 VII, al momento non ancora disponibile in Italia in via ufficiale.

