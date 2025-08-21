Sony Xperia 10 VII nelle prime immagini leak e c’è una novità

Dopo il debutto del suo nuovo top di gamma, Sony ha messo in pausa la fascia media. Tuttavia sappiamo che Xperia 10 VII è in dirittura d’arrivo e dopo i primi indizi sulle specifiche ora spuntano anche le immagini leak, grazie ad un produttore di cover. L’azienda ha solitamente un approccio molto conservativo al design ma stavolta ha optato per un “piccolo” cambiamento.
Sony Xperia 10 VII: le prime immagini leak mostrano un cambio di look per il mid-range della gamma
Le prime immagini leak dedicate al prossimo mid-range di Sony mostrano un cambio di look, evento raro quando si parla degli smartphone del brand nipponico. L’attuale Xperia 10 VI presenta una doppia fotocamera verticale, intervallata dal flash LED; il nuovo modello Xperia 10 VII offrirebbe ancora una volta una dual camera, stavolta con orientamento orizzontale.
Di certo non uno stravolgimento in fatto di design, ma è sicuramente una differenza. Frontalmente ci sarebbe ancora una volta uno schermo senza fori e notch, con la selfie camera inserita nella banda superiore.
I render leak arrivano da un produttore di cover (sono state pubblicate su Amazon Giappone) ed è probabile che non manchi molto al debutto. I leak precedenti guardavano al mese di ottobre; aspettando di saperne di più date un’occhiata alla scheda tecnica presunta basata sulle indiscrezioni finora.
L’ultimo smartphone di Sony è il top di gamma Xperia 1 VII, al momento non ancora disponibile in Italia in via ufficiale.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP65/IP68
- Display: Flat OLED 6,1″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) in 21:9, refresh rate 120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus (?)
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,3 GHz – Cortex-A720
- 3 x 2,2 GHz – Cortex-A720
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 810
- RAM: 8 GB LPDDR5
- Storage: UFS 2.2/3.1 espandibile (micro SD)
- Batteria: oltre 5.000 mAh
- Ricarica: /
- Fotocamera: doppia 50 + 8 (f/1.8-2.2) con OIS e ultra-wide 120°
- Selfie camera: 12 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, mini-jack 3,5 mm, Tasto Fotocamera
- Sistema operativo: Android 15 con Xperia UI (4 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza)