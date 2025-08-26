Xiaomi TV Box S (3° Gen) ufficiale in Italia: nuovo look e processore più potente

La compagnia di Lei Jun ha aggiornato il suo TV Box Android con una nuova versione, stavolta caratterizzata da un design rinnovato ed un processore più potente. Ecco tutti i dettagli di Xiaomi TV Box S di 3° Generazione, annunciato tramite il sito ufficiale Global a marzo ed ora disponibile all’acquisto anche in Italia.

Xiaomi TV Box S (3° Gen): tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

A distanza di parecchio tempo dalla 2° Generazione (lanciata nel 2023), la casa cinese svela Xiaomi TV Box S di 3° Generazione e fin dal primo impatto è possibile notare una differenza visibile. Il dispositivo arriva con un nuovo look e forme più “curve”, una naturale evoluzione del design visto con il predecessore: il corpo ha una forma molto meno squadrata, con angoli più arrotondati. Le dimensioni sono di 97 x 97 x 17 mm per 91,2 grammi di peso, simili a quelle della seconda generazione (95,25 x 95,25 x 16,7 mm per 142 grammi) ma con un peso parecchio inferiore.

Crediti: Xiaomi

Il nuovo gadget di Xiaomi è un TV Box Android con capacità di decodifica in 4K (a 60 fps) e supporto Dolby Vision e HDR10+. Lato memorie troviamo 2 GB di RAM e 32 GB di storage mentre la vera novità è rappresentata dal SoC. Il nuovo chipset (una soluzione quad-core fino a 2,5 GHz) offre – a detta dell’azienda – un aumento delle prestazioni del 25% per la CPU e del 130% per la GPU (ARM G310 V2).

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Il sistema operativo è Google TV mentre tra le altre caratteristiche troviamo il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.2, una porta HDMI 2.1 ed un ingresso USB 2.0.

Il nuovo Xiaomi TV Box S di 3° generazione è disponibile all’acquisto in Italia tramite lo store ufficiale, al prezzo di 69,9€. Inoltre il nuovo TV Box è in sconto su AliExpress a soli 50,1€: se volete mettere le mani sul gadget Xiaomi risparmiando, allora questa è l’occasione perfetta (grazie alle offerte Back to School di AliExpress).

Infine vi segnaliamo che la 2° Generazione è in sconto nello store ufficiale a 62,9€.

