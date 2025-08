Xiaomi Star Core Super è un nuovo potente mini PC per AI e Gaming

Xiaomi ha recentemente presentrato tramite la sua piattaforma di crowdfunding Youpin un nuovo mini PC ad alte prestazioni, che prende il nome di Xiaomi Star Core Super AI Computer. Sebbene sia offerto dalla celebre compagnia cinese, questo dispositivo è in realtà prodotto da un’azienda chiamata “Linglong”, ed è progettato per rivoluzionare sia l’esperienza di gaming che le applicazioni di intelligenza artificiale.

Xiaomi Star Core Super: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

Il mini PC Xiaomi Star Core Super è alimentato dal processore AMD Ryzen AI Max+ 395, la versione top di gamma della linea Strix Halo, affiancato da un’impressionante quantità di 128 GB di RAM LPDDR5. Uno degli aspetti più importanti di questo dispositivo è la possibilità di dedicare ben 96 GB di RAM come VRAM per la iGPU Radeon 8060S, garantendo così una performance AI migliorata. La scheda grafica integrata, inoltre, si distingue anche per le sue capacità di gaming, offrendo prestazioni equiparabili a quelle di una NVIDIA RTX 4070 in versione mobile.

Oltre all’enorme potenza di calcolo, il mini PC offre 2 TB di storage e una gamma completa di porte I/O, tra cui 2x USB 2.0 Type-A, 3x USB 3.2 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 e 2x USB4. La connettività wireless è assicurata dalla tecnologia Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Viene offerta, inoltre, la possibilità di utilizzare altri due slot PCIe 4.0 per SSD ed una modalità performance da 120 W per spingere al massimo il processore.

Il prezzo iniziale in crowdfunding per lo Xiaomi Star Core Super è di circa 13.999 yuan, circa 1.680€, che aumenterà inevitabilmente dopo la fase di lancio. Purtroppo, sembra essere del tutto improbabile un debutto globale di questo mini PC frutto della collaborazione tra Linglong e Xiaomi.