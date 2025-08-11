Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro: la nuova telecamera di sicurezza con triplo obiettivo 3K e AI



Grandi novità in Cina con il lancio ufficiale della nuova Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro, una telecamera destinata a distinguersi dalle altre grazie all’intelligenza artificiale, al triplo obiettivo 3K, allo zoom ibrido 9x, alla visione notturna e tanto altro.

Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro, tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Smart Outdoor 4 Pro è tra le alternative più avanzate che si possano scegliere per proteggere la propria casa. Alla base di tutto la vera anima del dispositivo, l’intelligenza artificiale in grado di rilevare persone e veicoli ma di farlo in maniera unica. Grazie all’obiettivo della telecamera, infatti, cattura la targa di ogni mezzo non autorizzato presente all’interno di un’area preimpostata e invia un avviso mediante notifica su app. Ladri ed eventuali malintenzionati saranno sempre scoraggiati dall’emissione di luci e sirene.

Dotata di certificazione IP66, la nuovissima Xiaomi Smart Outdoor 4 Pro è in grado di resistere tanto all’acqua che alla polvere: la sua collocazione anche in ambienti particolarmente “ostici” non sarà affatto un problema! Registra video di ottima qualità anche di notte o in condizioni di scarsa illuminazione con immagini sempre nitide (con zoom ibrido fino a 9x) e un audio bidirezionale per cogliere ogni dettaglio.

Lato connettività, Xiaomi Smart Outdoor 4 Pro supporta il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.0 che le garantiscono sempre maggiore stabilità e rapidità oltre che una connessione Ethernet con cavo. Come vengono archiviati i dati registrati? Il dispositivo offre la possibilità di scegliere tra una microSD (fino a un massimo di 256 GB), un sistema NAS o, in alternativa, un servizio cloud in abbonamento (mensile o annuale). La telecamera potrà, inoltre, sempre essere collegata con le smart TV di casa Xiaomi.

Xiaomi Smart Outdoor 4 Pro è disponibile da oggi in Cina al prezzo di 449 yuan (circa 60€ al cambio attuale). Al momento, purtroppo, non sappiamo se questo dispositivò avrà anche una versione Global ed arriverà anche in Europa.