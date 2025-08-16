Con Xiaomi Smart Camera 4 Zoom Edition la sicurezza domestica diventa ancora più economica

Xiaomi continua a innovare nel settore della casa intelligente con il lancio della sua ultima telecamera di sicurezza economica, la Xiaomi Smart Camera 4 Zoom Edition. Questa telecamera è destinata a ridefinire gli standard di sicurezza domestica accessibile, offrendo funzionalità avanzate a un prezzo competitivo.

Xiaomi Smart Camera 4 Zoom Edition: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

Ciò che distingue la Smart Camera 4 Zoom Edition è la sua configurazione a doppia fotocamera, che include un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 5 MP. Questa combinazione permette di catturare immagini in 4K, con uno zoom ottico 3x e un impressionante zoom ibrido 9x. La telecamera offre un ampio angolo di visione orizzontale di 360° e verticale di 180°, garantendo una copertura completa dell’ambiente.

Per le riprese notturne, la Smart Camera 4 Zoom Edition è equipaggiata con 10 luci di riempimento a infrarossi, estendendo la portata della visione notturna fino a 10 metri per immagini chiare anche al buio. Il chip Mijia 1T e il supporto WiFi 6 dual-band assicurano una protezione avanzata dalle manomissioni e una connessione wireless stabile e fluida.

Non mancano funzioni smart come l’identificazione e il tracciamento di persone e animali domestici, oltre alla possibilità di effettuare chiamate vocali bidirezionali. Gli utenti possono inoltre definire un raggio d’azione tramite la funzione di recinzione virtuale per tutelare la privacy, mentre il chip di sicurezza integrato garantisce una protezione della trasmissione di livello superiore.

La fase di crowdfunding in Cina inizierà il 20 agosto 2025, con un prezzo di 399 yuan, equivalenti a circa 50€. La disponibilità sul mercato globale non è stata ancora rivelata dalla celebre compagnia cinese, ma non è escluso che possa arrivare anche una versione Global di questo prodotto.