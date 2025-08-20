Xiaomi Robot Vacuum H40 e S40C ufficiali in Italia: pulizia senza pari, a partire da 159€

La compagnia di Lei Jun ha lanciato in Italia due nuovi robot aspirapolvere, ancora una volta caratterizzati da un look minimale, tanta potenza ed un prezzo abbordabile: ecco tutti i dettagli su Xiaomi Robot Vacuum H40 e Robot Vacuum S40C, ora disponibili all’acquisto nello store ufficiale del brand.

Xiaomi Robot Vacuum H40 e Robot Vacuum S40C: tutto quello che c’è da sapere su specifiche, prezzo e uscita in Italia

Robot Vacuum H40 – Crediti: Xiaomi

Il modello di punta è Xiaomi Robot Vacuum H40: presente nella sola colorazione bianca, il robottino è dotato di una potenza di aspirazione di ben 10.000 PA (in un formato compatto) e di una spazzola con tecnologia anti-groviglio, per rimuovere peli e capelli in modo rapido ed efficiente.

Il dispositivo presenta la funzione di lavapavimenti (monta un serbatoio dell’acqua da 210 ml) mentre il sistema di navigazione intelligente LDS gli consente di muoversi agilmente, creare mappe e riconoscere l’ambiente.

La batteria è un’unità da 5.200 mAh, in grado di fornire un’autonomia a lunga durata (fino a 180 minuti in modalità standard). É possibile personalizzare le impostazioni per i tappeti, i quali possono essere ignorati, evitati oppure aspirati alla massima potenza. Oltre ai controlli da smartphone tramite Xiaomi Home ci sono anche i comandi vocali grazie a Google Home e Alexa.

Infine è presente una base per la ricarica e l’auto-pulizia: il robottino si svuota da solo all’interno del contenitore da 4 litri (può durare fino a 90 giorni).

Il nuovo Xiaomi Robot Vacuum H40 debutta in sconto a 249,9€ (invece di 299,9€) ma solo fino al 28 agosto!

Robot Vacuum S40C – Crediti: Xiaomi

Il brand ha annunciato anche Xiaomi Robot Vacuum S40C, una versione più economica che rinuncia alla base di svuotamento (è limitata solo alla ricarica del dispositivo). In questo caso il prezzo è di 159,9€ (anziché 189,9€), in sconto fino al 28 agosto.

A differenza del modello maggiore la potenza di aspirazione è di 5.000 PA, sempre con funzione lavapavimenti (il serbatoio dell’acqua è da 260 ml) e navigazione laser LDS. Il robottino si gestisce da smartphone con Xiaomi Home e anche a questo giro non mancano i comandi vocali (Google Home e Alexa). Per l’autonomia troviamo una batteria da 2.600 mAh.

