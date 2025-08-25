Redmi Note 15R ufficiale: nuova aggiunta alla serie ma c’è il trucco

È passato pochissimo dal lancio dei nuovi modelli della gamma Note ma Xiaomi ha già iniziato ad ampliare la serie. Tuttavia, parliamo pur sempre della casa di Lei Jun, il rebrand è dietro l’angolo: il solito problema dei tantissimi smartphone che arrivano ogni anno, con le stesse specifiche e nomi diversi. È il caso di Redmi Note 15R 5G, fresco di lancio in Cina ma che conosciamo già.
Redmi Note 15R: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
Nei giorni scorsi Xiaomi ha annunciato la serie Redmi Note 15 in patria (base, Pro e Pro+). Ancora nulla a livello Global, ma nel frattempo è stato distribuito il budget phone Redmi 15 5G, per ora solo in India.
L’ultima creatura della compagnia è proprio il rebrand di quest’ultimo, ma destinato al mercato cinese. Il terminale è stato lanciato come Redmi Note 15R 5G: stesse specifiche e design identico, cambiano solo i tagli di memoria.
Parliamo di un modello dotato di uno schermo LCD da 6,9″ a 144 Hz, mosso dallo Snapdragon 6s Gen 3 e dotato di HyperOS 2. Il tutto alimentato da 7.000 mAh di batteria e arricchito da una fotocamera da 50 MP. Di seguito trovate prezzi e configurazioni per la Cina.
- 8/256 GB – 1.499 CNY (178€)
- 12/256 GB – 1.899 CNY (226€)
- 12/512 GB – 2.199 CNY (262€)
Intanto i Mi Fan occidentali sono in attesa del lancio globale della famiglia Redmi Note 15. Teniamo le dita incrociate e aspettando di saperne di più ci sono già i primi dettagli leak sulle differenze tra Note 15 Pro+ cinese e quello internazionale (e non vi piaceranno).
Redmi Note 15R – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 169,48 x 80,45 x 8,4 mm per 217 grammi
- Colorazioni: Sandy Purple, Frosted White, Midnight Black
- Certificazione: IP64
- Display: Flat da 6,9″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 288 Hz, luminosità di picco di 850 nit, 374 PPI
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento passivo
- SoC: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 6 nm TSMC
- CPU: octa-core
- 2 x 2,3 GHz – Cortex-A78
- 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Adreno 619
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X (Global)
- Storage: 256/512 GB UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB (micro SD)
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 33W, inversa 18W
- Fotocamera: doppia, 50 MP (f/1.8) con sensore secondario
- Selfie camera: 8 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C, speaker stereo, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2