Redmi Note 15R ufficiale: nuova aggiunta alla serie ma c’è il trucco

È passato pochissimo dal lancio dei nuovi modelli della gamma Note ma Xiaomi ha già iniziato ad ampliare la serie. Tuttavia, parliamo pur sempre della casa di Lei Jun, il rebrand è dietro l’angolo: il solito problema dei tantissimi smartphone che arrivano ogni anno, con le stesse specifiche e nomi diversi. È il caso di Redmi Note 15R 5G, fresco di lancio in Cina ma che conosciamo già.

Redmi Note 15R: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

Nei giorni scorsi Xiaomi ha annunciato la serie Redmi Note 15 in patria (base, Pro e Pro+). Ancora nulla a livello Global, ma nel frattempo è stato distribuito il budget phone Redmi 15 5G, per ora solo in India.

L’ultima creatura della compagnia è proprio il rebrand di quest’ultimo, ma destinato al mercato cinese. Il terminale è stato lanciato come Redmi Note 15R 5G: stesse specifiche e design identico, cambiano solo i tagli di memoria.

Parliamo di un modello dotato di uno schermo LCD da 6,9″ a 144 Hz, mosso dallo Snapdragon 6s Gen 3 e dotato di HyperOS 2. Il tutto alimentato da 7.000 mAh di batteria e arricchito da una fotocamera da 50 MP. Di seguito trovate prezzi e configurazioni per la Cina.

8/256 GB – 1.499 CNY (178€)

12/256 GB – 1.899 CNY (226€)

12/512 GB – 2.199 CNY (262€)

Intanto i Mi Fan occidentali sono in attesa del lancio globale della famiglia Redmi Note 15. Teniamo le dita incrociate e aspettando di saperne di più ci sono già i primi dettagli leak sulle differenze tra Note 15 Pro+ cinese e quello internazionale (e non vi piaceranno).

Redmi Note 15R – Scheda tecnica