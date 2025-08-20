Redmi Note 15 Pro+: ecco come scatta il nuovo best buy Xiaomi

Manca ormai pochissimo all’evento del 21 agosto e finalmente potremo scoprire tutti i segreti della serie di mid-range Xiaomi. Nel frattempo l’azienda ha pubblicato alcuni sample della fotocamera di Redmi Note 15 Pro+, in maggiore della gamma.
Redmi Note 15 Pro+ alle prese con i primi sample foto: come scatta la nuova fotocamera
Il comparto fotografico di Redmi Note 15 Pro+ è stato in parte confermato dalla casa di Lei Jun. Il mid-range farà affidamento sul sensore principale Light Fusion 800 (nato dalla collaborazione tra Xiaomi e OmniVision): si tratta dello stesso presente a bordo di Redmi Note 14 Pro+ cinese, sostituito con una soluzione da 200 MP nella versione italiana.
In resto del pacchetto vede un teleobiettivo con zoom ottico 2.5X (da 50 MP) ed un ultra-grandagolare: insomma, dal punto di vista dell’hardware non solo previsti stravolgimenti. All’interno dell’articolo trovate tutti sample fotografici pubblicati da Xiaomi mentre qui li trovate in qualità originale (da scaricare).
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69K
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,83″ 1.5K+ con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco elevato, colore a 12 bit, 3.200 nit di luminosità di picco, PWM Dimming, protezione Xiaomi Shield Glass
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5200 mm²
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,7 GHz – Cortex-A720
- 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno
- RAM: 12/16 GB LPDDR4X/LPDDR5
- Storage: 256/512 GB UFS 2.2/3.1 non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh, silicio-carbonio
- Ricarica: 90W, inversa 22,5W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 MP (f/?) con Light Fusion 800, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2.5X e ultra-wide
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, connettività satellitare (opzionale)
- Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2