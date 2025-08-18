Redmi Note 15 Pro+ tra immagini ufficiali e benchmark: cosa aspettarsi

Il lancio di Redmi Note 15 Pro+ (e del resto della serie) è ormai dietro l’angolo e in queste ore iniziano ad emergere sempre più dettagli. Le immagini ufficiali hanno confermato il design mentre la stessa Xiaomi ha già svelato alcune caratteristiche della serie. Intanto il maggiore sarebbe apparso anche su Geekbench con un processore Qualcomm inedito.

Redmi Note 15 Pro+ su Geekbench: ecco i dettagli sulle specifiche, tra leak e benchmark

Crediti: Redmi

La piattaforma di benchmark ha visto l’aggiunta del modello 2510ERA8BC nelle scorse ore: si tratterebbe proprio di Redmi Note 15 Pro+, il fratello maggiore della prossima generazione di mid-range Xiaomi.

Al di la dei punteggi è interessante notare il comparto tecnico: il telefono dovrebbe avere a bordo l’inedito Snapdragon 7s Gen 4, successore del SoC presente su Redmi Note 14 Pro+. Il chipset avrebbe una configurazione octa-core così composta:

1 x 2,71 GHz

3 x 2,40 GHz

4 x 1,80 GHz

Dai benchmark emerge la presenza di Android 15 lato software e di 16 GB di RAM. Il terminale ha totalizzato 1.228 punti in single-core e 3.230 punti in multi-core. Per quanto riguarda il design, Xiaomi ha già pubblicato varie immagini render: il look è praticamente identico a quello dell’attuale generazione, senza stravolgimenti estetici.

Crediti: Redmi Crediti: Redmi

Di seguito trovate una bozza della scheda tecnica, con tutti i dettagli leak trapelati fino a questo momento.