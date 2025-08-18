Redmi Note 15 Pro arriva ad agosto: c’è la data ufficiale

Era nell’aria già da diverse settimane ed ora arriva la conferma: la battaglia dei mid-range si combatte in piena estate e anche Xiaomi è pronta a dire la sua. Redmi Note 15 Pro (e non solo) ha una data di presentazione: ecco quando arriverà, ma per il momento si tratta di un lancio limitato in patria.

Redmi Note 15, Note 15 Pro e Note 15 Pro+: ufficiale la data di presentazione dei nuovi mid-range Xiaomi

Redmi Note 15 Pro – Crediti: Redmi

L’evento di lancio della serie è fissato per il 21 agosto in Cina: vengono citati esplicitamente sia Redmi Note 15 Pro che il modello Pro+ ma è molto probabile che ci sarà anche la versione standard, per un totale di tre telefoni.

Non ci sono ancora dettagli in merito al debutto in Italia ma non è da escludere l’aggiunta di modelli 4G solo per i mercati occidentali (come già avvenuto nel passaggio tra la gamma Redmi Note 14 cinese e quella Global).

Redmi Note 15 Pro+ – Crediti: Redmi

Rispetto alla scorsa generazione non ci saranno novità in termini di design: ancora una volta avremo un modulo fotografico squadrato con angoli arrotondati, al centro della scocca. Tuttavia non mancheranno aggiunte come la nuova certificazione IP69K (contro polvere, acqua e getti d’acqua), rispetto alla precedente IP68.

A proteggere Redmi Note 15 Pro+ troveremo il Dragon Crystal Glass di Xiaomi, conosciuto in occidente come Shield Glass, una fibra di vetro proprietaria e ultra-resistente. Inoltre si tratterà del primo telefono della serie dotato del supporto alla comunicazione satellitare, almeno in base a quanto emerso da una certificazione.