Redmi Note 15 Pro è pronto: un teaser conferma il lancio in estate

Se pensavate che l’estate sarebbe stata tranquilla e senza novità tech, dovrete ricredervi: dopo il mega evento Xiaomi del 26 giugno la casa di Lei Jun non ha ancora finito. Una certificazione potrebbe aver svelato il periodo d’uscita di Redmi Note 15 Pro ed è quasi dietro l’angolo!

Redmi Note 15 Pro certificato: il lancio del nuovo medio gamma Xiaomi è atteso per l’estate

Crediti: Xiaomitime

Il prossimo Redmi Note 15 Pro 5G è stato certificato dall’ente cinese CMIIT con le sigla 25080RABDC, 25080RABDT, 25080RABDR, 25080RABDI e 25080RABDG. L’ultimo numero di modello fa riferimento alla versione Global; il telefono presenta il nome in codice “flourite“.

Purtroppo non viene svelato altro, neppure il nome commerciale (infatti per alcuni insider potrebbe trattarsi della versione Note 15 Pro+). Comunque la tradizione Xiaomi vede i primi quattro numeri della sigla come il periodo d’uscita: in questo caso si tratta di 2508, ossia agosto 2025.

Crediti: Xiaomi

L’indiscrezione è stata confermata dal primo teaser ufficiale per la serie Note 15: i nuovi smartphone targati Redmi arriveranno sul mercato (almeno in madre patria) nel mese di agosto 2025. La serie di mid-range targati Redmi dovrebbe debutterà quindi in Cina in piena estate mentre per la versione Global è lecito ipotizzare che arriverà entro fine anno.

La sfida dei pieghevoli

Di recente la casa cinese ha lanciato Xiaomi MIX Flip 2, il nuovo pieghevole a conchiglia top di gamma. Il suo sfidante farà capolino il 9 luglio: Samsung Galaxy Z Flip 7 sembra più agguerrito che mai e quest’anno potrebbe esserci anche una variante “economica” Z Flip 7 FE.

Samsung Galaxy Z Fold 7 invece resterà senza avversario dato che Xiaomi MIX Fold 5 non è stato ancora annunciato.

Ultimo aggiornamento: 12 agosto