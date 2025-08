Redmi Note 14 Pro 5G con il compressore Xiaomi è il bundle dell’estate: il prezzo è imperdibile!

L’estate è il momento perfetto per collezionare nuovi ricordi da immortalare con la fotocamera del proprio smartphone, ma per far si che questo accada è sempre meglio munirsi di un telefono di nuova generazione. Se il vostro vecchio smartphone è vicino alla pensione, oggi Xiaomi ha l’offerta perfetta per voi, con un bundle che vi permetterà di portare a casa Redmi Note 14 Pro 5G e Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 ad un prezzo davvero ottimo!

Immortala la tua estate con la fotocamera AI di Redmi Note 14 Pro: oggi ad un prezzo speciale

Crediti: Xiaomi

Redmi Note 14 Pro 5G è uno smartphone con display CrystalRes AMOLED da 6.67″, risoluzione Full HD+ (2712 x 1220 pixel) ed una luminosità massima di 3000 nit, per godersi al meglio qualsiasi contenuto multimediale, includi i giochi con un fluidità assoluta grazie al refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca troviamo un chipt Dimensity 7300-Ultra, affiancatro da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione per salvare le fotografie più belle.

Questo smartphone, infatti, fa del comparto fotografico il proprio cavallo di battaglia: con una fotocamera principale da 200 MP, affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore per le macro da 2 MP, immortalare i propri ricordi con questo smarphone è davvero un piacere per gli occhi. L’assistenza dell’intelligenza artificiale, inoltre, permette di modificare le immagini in pochi secondi, per eliminare i difetti e renderle perfette da condividere sui social.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, invece, è un piccolo salva-vita per tutti gli appassione delle due e delle quattro ruote. Sappiamo bene, infatti, che durante l’estate si viaggia sempre tantissimo ed avere gli pneumatici sempre a pressione aiuta a navigare meglio per le strade di città. Con questo compressore bastano pochi minuti per assicurarsi che tutto sia in regola per tornare immediatamente a godersi l’estate.

Redmi Note 14 Pro 5G e Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 sono disponibili oggi un nuovo bundle dal prezzo davvero eccezionale: smartphone e compressore, infatti, possono essere vostri per appena 299.90€ tramite lo shop ufficiale di Xiaomi, con spedizione gratuita direttamente dall’Italia!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le