Xiaomi rilancia il suo monitor economico Redmi A27: 144 Hz e design sottile

La casa di Lei Jun ha annunciato in Cina il suo nuovo monitor economico Redmi A27 2026, un dispositivo interessante anche per noi occidentali. Ecco tutti i dettagli di questa novità perfetta sia per la produttività che per il gaming (seppur senza eccessi).

Redmi A27 2026: tutti i dettagli del nuovo monitor budget di Xiaomi, tra caratteristiche e prezzo

Crediti: Xiaomi

Come per le precedenti versioni siamo alle prese con un monitor IPS da 27″ di diagonale e risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel). C’è un angolo di visione di 178°, utile per la visualizzazione condivisa, il 100% della gamma sRGB, profondità colore a 8 bit e un tempo di risposta di 6 ms, mentre la frequenza di aggiornamento a 144 Hz è l’ideale per i giochi.

Tra le altre caratteristiche c’è una luminosità massima di 300 nit e un rapporto di contrasto di 1500:1. Il design è nel perfetto stile Xiaomi: Redmi A27 2026 presenta un look minimale con cornici sottili su tre lati, in modo da poter essere affiancato ad altri display senza ingombri visivi.

Crediti: Xiaomi

Il dispositivo supporta il montaggio VESA ed è dotato di un supporto regolabile, che può essere inclinato di 5° in basso e fino a 15° verso l’alto.

Il prezzo del nuovo Redmi A27 2026 è di soli 649 CNY, circa 79€ al cambio attuale. Anche se si tratta di un modello per la Cina è interessante anche per noi dato che spesso i monitor Redmi arrivano in Italia sotto il marchio Xiaomi (come nel caso di Xiaomi Monitor A27i).

