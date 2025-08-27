Redmi 15C ufficiale: nuovo entry-level Xiaomi da 6,9″ e con tanta batteria

La gamma Redmi 15 continua ad accogliere nuovi modelli: stavolta tocca all’entry level della famiglia, caratterizzato dalla sola connettività LTE e specifiche basilari ma con un look stiloso. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita di Redmi 15C, l’ultima aggiunta economica di Xiaomi (ora disponibile in Europa).
Redmi 15C: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo budget phone Xiaomi tra specifiche tecniche, prezzo e uscita
Il nuovo arrivato presenta un modulo fotografico squadrato (con angoli arrotondati) ed un display immersivo da 6,9″ di diagonale. La parte superiore del pannello ospita un notch a goccia contenente una selfie camera da 8 MP mentre sul retro trova spazio una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP.
Redmi 15C è mosso dal SoC Helio G81 Ultra ed alimentato da una batteria da 6.000 mAh. Oltre alla ricarica da 33W è presente quella inversa da 10W: all’occorrenza il dispositivo può essere utilizzato come una Power Bank.
Il prezzo di Redmi 15C è abbastanza economico: si parla di 149,9€ per la versione da 4/128 GB, mentre si sale a 169,9€ per la variante da 4/256 GB.
Il budget phone è stato lanciato in Europa ma per ora non in Italia: restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli. Intanto, visto il legame tra Redmi 14C e POCO C75 (entrambi disponibili in Italia) è probabile che il budget phone arriverà anche come POCO C85, probabilmente con alcune differenze.
In precedenza è emersa anche l’esistenza di Redmi 15C 5G ma per il momento il dispositivo non è stato ancora confermato ufficialmente.
Redmi 15C – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm, 205 grammi
- Colorazioni: Ocean Blue, Sunset Orange, Midnight Black e Forest Green
- Certificazione: IP64
- Display: Flat IPS LCD da 6,9″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 810 nit di luminosità, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 8 bit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D
- Raffreddamento passivo
- SoC: MediaTek Helio G81 Ultra, 12 nm TSMC
- CPU: octa-core
- 2 x 2,0 GHz – Cortex-A75
- 6 x 1,7 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G52 MC2
- RAM: 4/6/8 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256 GB eMMC 5.1 espandibile fino a 1 TB (micro SD)
- Batteria: 6.000 mAh
- Ricarica: 33W, inversa 10W
- Fotocamera: doppia, 50 + 2 MP (f/1.8)
- Selfie camera: 8 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, mini-jack cuffie 3,5 mm, Google Gemini, Cerchia e Cerca
- Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2