Redmi 15 5G è ufficiale: economico ma con maxi display e 7.000 mAh

Mancano una manciata di giorni al debutto in Cina della gamma Redmi Note 15, ma nel frattempo nei mercati Global ha iniziato a fare capolino il modello di ingresso della famiglia. Redmi 15 5G è il nuovo mid-range economico di Xiaomi: elegante e sobrio, viene proposto ad un prezzo abbordabile e presenta alcune caratteristiche da non sottovalutare.

Redmi 15 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Le colorazioni Global – Crediti: Redmi

Il primo punto di forza di Redmi 15 5G è il display: lo smartphone è equipaggiato con uno schermo immersivo da 6,9″ di diagonale, il più ampio della sua fascia di prezzo. Si tratta di un pannello Flat con refresh rate adattivo a 144 Hz, un foro per la selfie camera, DC Dimming e tecnologia Wet Touch 2.0 (non perde il tocco con dita bagnate).

C’è anche un altro aspetto da non prendere sotto gamba: il dispositivo monta una capiente batteria da ben 7.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Inoltre è presente la ricarica inversa da 18W, per utilizzarlo all’occorrenza come una power bank.

A muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 6s Gen 3 di Qualcomm, mentre il comparto fotografico fa affidamento su un sensore principale da 50 MP.

Lato software troviamo Android 15 con l’interfaccia proprietaria HyperOS 2; non mancano funzionalità legate all’AI come l’assistente Google Gemini e “Cerchia e Cerca”.

Le colorazioni India – Crediti: Redmi

Il nuovo Redmi 15 5G è spuntato sul sito Global di Xiaomi e potrebbe fare capolino in Europa nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo il dispositivo è ufficiale in India nelle configurazioni da 6/128 GB e da 8/256 GB, al prezzo di partenza di circa 147€ al cambio attuale.

La versione Global e quella indiana presentano colorazioni differenti, ma si tratta dello stesso smartphone.

Redmi 15 5G – Scheda tecnica