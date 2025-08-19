Redmi 15 5G è ufficiale: economico ma con maxi display e 7.000 mAh

Gabriele Cascone
Redmi 15 5G
Mancano una manciata di giorni al debutto in Cina della gamma Redmi Note 15, ma nel frattempo nei mercati Global ha iniziato a fare capolino il modello di ingresso della famiglia. Redmi 15 5G è il nuovo mid-range economico di Xiaomi: elegante e sobrio, viene proposto ad un prezzo abbordabile e presenta alcune caratteristiche da non sottovalutare.

Redmi 15 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Il primo punto di forza di Redmi 15 5G è il display: lo smartphone è equipaggiato con uno schermo immersivo da 6,9″ di diagonale, il più ampio della sua fascia di prezzo. Si tratta di un pannello Flat con refresh rate adattivo a 144 Hz, un foro per la selfie camera, DC Dimming e tecnologia Wet Touch 2.0 (non perde il tocco con dita bagnate).

C’è anche un altro aspetto da non prendere sotto gamba: il dispositivo monta una capiente batteria da ben 7.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Inoltre è presente la ricarica inversa da 18W, per utilizzarlo all’occorrenza come una power bank.

A muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 6s Gen 3 di Qualcomm, mentre il comparto fotografico fa affidamento su un sensore principale da 50 MP.

Lato software troviamo Android 15 con l’interfaccia proprietaria HyperOS 2; non mancano funzionalità legate all’AI come l’assistente Google Gemini e “Cerchia e Cerca”.

Il nuovo Redmi 15 5G è spuntato sul sito Global di Xiaomi e potrebbe fare capolino in Europa nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo il dispositivo è ufficiale in India nelle configurazioni da 6/128 GB e da 8/256 GB, al prezzo di partenza di circa 147€ al cambio attuale.

La versione Global e quella indiana presentano colorazioni differenti, ma si tratta dello stesso smartphone.

Redmi 15 5G – Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso: 169,48 x 80,45 x 8,40 mm per 217 grammi
  • Colorazioni: Ripple Green, Titan Gray, Midnight Black (Global) | Sandy Purple, Frosted White, Midnight Black (India)
  • Certificazione: IP64
  • Display: Flat da 6,9″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 288 Hz, luminosità di picco di 850 nit, 374 PPI
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
  • Raffreddamento passivo
  • SoC: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 6 nm TSMC
  • CPU: octa-core
    • 2 x 2,3 GHz – Cortex-A78
    • 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
  • GPU: Adreno 619
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X (Global) | 6/8 GB LPDDR4X (India)
  • Storage: 128/256 GB UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB (micro SD)
  • Batteria: 7.000 mAh
  • Ricarica: 33W, inversa 18W
  • Fotocamera: doppia, 50 MP (f/1.8) con sensore secondario
  • Selfie camera: 8 MP (f/2.0)
  • Connettività e altro: SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C, speaker stereo, sensore IR, Google Gemini, Cerchia e Cerca
  • Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2 (con 2 anni di aggiornamenti Android e 3 anni di patch di sicurezza)