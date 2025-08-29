Redmi 15 ufficiale in Italia con SoC Snapdragon, 7.000 mAh e display da 6,9″

Questa è una giornata di lanci per i Mi Fan italiani, all’insegna della fascia budget. Dopo il debutto di Redmi 15C a 129€, Xiaomi ha annunciato anche la disponibilità in Italia di Redmi 15 (4G): si tratta di un dispositivo economico dal prezzo invitante, con buone specifiche tecniche tra cui un maxi display ed una super batteria.

Redmi 15 (4G): tutto quello che c’è da sapere sul nuovo smartphone economico di Xiaomi tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

Dal design semplice e minimale, Redmi 15 4G rappresenta la porta di ingresso alla nuova gamma di low cost Xiaomi insieme al recente 15C. Disponibile in tre colorazioni eleganti, il telefono offre una scocca IP64 ed un display Wet Touch (il tocco funziona anche con dita bagnate).

Il pannello è un’unità LCD da 6,9″ di diagonale Full HD ultra-fluido grazie al refresh rate fino a 144 Hz. Ad alimentare il tutto c’è una capiente batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 33W.

Grazie alla ricarica inversa da 18W lo smartphone si trasforma in un’utile Power Bank all’occorrenza. Il chipset è lo Snapdragon 685 mentre lato software è presente HyperOS 2 con le integrazioni Google di rito (Gemini e Cerchia e Cerca).

Crediti: Redmi

Il nuovo budget phone Redmi 15 (4G) è arrivato in Italia nelle configurazioni da 6/128 GB e 8/256 GB, al prezzo di listino di 179,9€ e 199,9€. Entrambe le versioni e tutte le colorazioni disponibili sono in offerta lancio per un periodo limitato di tempo a 139,9€ e 179,9€.

Redmi 15 (4G) – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 171,08 x 82,05 x 8,55 mm, 224 grammi

Colorazioni: Sandy Purple, Titan Gray, Midnight Black

Certificazione: IP64

Display: Flat LCD da 6,9″ Ful HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate a 144 Hz, 850 nit di luminosità, campionamento del tocco a 288 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC: Qualcomm Snapdragon 685, 6 nm TSMC

CPU: octa-core 4 x 2,8 GHz – Cortex-A73 4 x 1,9 GHz – Cortex-A53

GPU: Adreno 610

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 33W, inversa 18W

Fotocamera: doppia, 50 + 2 MP (f/1.8)

Selfie camera: 8 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C, sensore IR, Google Gemini, Cerchia e Cerca

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

