Xiaomi Portable Photo Printer 1S: la stampante tascabile finalmente anche in Italia



Dimensioni compatte e con una velocità di stampa che stupisce: questa è la nuova Xiaomi Portable Photo Printer 1S che, dopo l’annuncio ufficiale dello scorso anno, è finalmente disponibile anche in Italia. Da oggi è possibile stampare i ricordi più belli in meno di un minuto e senza inchiostro.

Xiaomi Portable Photo Printer 1S in Italia, tutto quello che devi sapere

Crediti: Xiaomi

Con la tecnologia che avanza inesorabile, molte cose che avevano reso indimenticabile il passato sono andate un po’ perse. Questo vale per la stampa fotografica ormai soppiantata dal digitale e dalle foto che difficilmente abbandonano gli schermi dei nostri smartphone. Oggi, però, con la Xiaomi Portable Photo Printer 1S, anche in Italia, si possono stampare le foto del proprio smartphone in un batter d’occhio e ovunque ci si trovi.

Il punto forte di questa stampante tascabile è la tecnologia ZINK free che permette di stampare senza inchiostri: i colori, infatti, si imprimono sulla carta grazie al calore che la stessa testina di stampa produce durante l’utilizzo. Ogni foto (che potrà essere modificata con ben otto filtri utilizzando l’app Xiaomi Home) sarà pronta in appena 45 secondi (in risoluzione da 313 x 512 pixel) su carta fotografica autoadesiva.

Xiaomi Portable Photo Printer 1S è sottilissima e leggerissima e per questo può essere portata in giro in maniera davvero molto semplice. Ben tre i dispositivi che potranno connettersi in contemporanea con la stampante grazie alla connettività Bluetooth.

Attualmente, la stampante portatile di Xiaomi è in vendita sul sito ufficiale Xiaomi al prezzo, in Italia, di 84,99 euro (per i nuovi clienti è previsto, inoltre, uno sconto pari a 10 euro).

