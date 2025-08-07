POCO M7 Plus 5G ha una data di lancio ed è molto vicina

Dopo qualche breve teaser arrivato nei giorni scorsi, Xiaomi ha già annunciato la data di uscita del nuovo POCO M7 Plus 5G, che arriverà in versione Global sul mercato nei prossimi giorni.
POCO M7 Plus 5G in versione Global: la presentazione ufficiale è imminente
Con un teaser che mostra anche il design dello smartphone, Xiaomi ha annunciato che POCO M7 Plus sarà ufficialmente lanciato in India il prossimo 13 agosto 2025. Dall’immagine condivisa sui social possiamo osservare come lo smartphone sarà dotato di una cover posteriore particolarmente eccentrica, con un pattern geometrico ed una cornice bicolore rossa e blu. L’informazioni più importante, però, arriva per la fotocamera, che riporta la dicitura “50MP AI CAM”, suggerendo la presenza di un sensore da 50 MP.
Dello smartphone sappiamo già che sarà dotato di un batteria al silicio carbonio da 7.000 mAh, ma il resto delle specifiche tecniche restano avvolte nel mistero per adesso. Alcune indiscrezioni suggeriscono che possa trattarsi di un rebrand di Redmi 15 GB: se così fosse, potremmo aspettarci la presenza di uno Snapdragon 6s Gen 3, 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione ed un display LCD FullHD+ da 6.9 pollici con refresh rate a 144Hz.
Per scoprire tutte le informazioni su questo smartphone, tuttavia, dovremo attendere ancora qualche giorno.