POCO M7 ufficiale in Italia: il nuovo budget phone Xiaomi a 129€ (con due regali)

A distanza di vari mesi dal lancio del fratello maggiore POCO M7 Pro 5G, Xiaomi presenta in Italia il suo nuovo budget phone della gamma. POCO M7 4G punta sullo stile ed offre alcune caratteristiche inaspettate a bordo di un modello economico: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo arrivano per il mercato italiano.

POCO M7 4G: tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: POCO

Nonostante la sua natura “low cost”, POCO M7 4G ha stile da vendere: il modello Black è molto classico mentre la versione Green presenta un’elegante trama a pannelli. Il top è la variante Silver, caratterizzata da una scocca argentata e dei bordi curvi colorati di rosso e blu; l’effetto finale è molto piacevole, anche se i gusto restano soggettivi.

Il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 685, alimentato da una batteria da 7.000 mAh ed offre una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP. Oltre alla ricarica da 33W c’è anche quella inversa da 18W, utile per utilizzare il telefono come una “power bank”.

Lo schermo è un ampio pannello Full HD da 6,9″ di diagonale, con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144 Hz.

Prezzo e offerte lancio

Crediti: POCO

Il nuovo POCO M7 4G ha debuttato in Italia al prezzo di 169,9€ e 189,9€, nelle varianti da 6/128 GB e da 8/256 GB. Il budget phone è in offerta lancio a 129,9€ e 149,9€ tramite lo store ufficiale Xiaomi; inoltre per un periodo limitato di tempo si riceveranno in regalo un caricatore HyperCharge da 67W e la lampada da scrivania Xiaomi Desk Lamp Lite.

POCO M7 4G – Scheda tecnica

Crediti: POCO

Dimensioni e peso: 171,08 x 82,05 x 8,55 mm, 224 grammi

Colorazioni: Silver, Black, Blue

Certificazione: IP64

Display: Flat LCD 6,9″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate 144 Hz, campionamento del tocco a 288 Hz, 850 nit di luminosità di picco, Attenuazione CC, Wet Touch 2.0

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC: Qualcomm Snapdragon 685, 6 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,8 GHz – Cortex-A73 4 x 1,9 GHz – Cortex-A53

GPU: Adreno 610

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 7.000 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 33W, inversa 18W

Fotocamera: doppia 50 MP (f/1.8)

Selfie camera: 8 MP (f/2.0)

Connettività e altro: SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Google Gemini

Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

