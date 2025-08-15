POCO C85 senza segreti: un leak svela design e specifiche

Non si vive di soli flagship e sembra saperlo molto bene POCO, che si appresta a portare sui mercati internazionali un nuovo modello della sempre apprezzata serie C. Un nuovo leak, infatti, ha svelato i primi (se non tutti) dettagli su POCO C85, la nuova generazione di medio-gamma che anche quest’anno sembra promettere scintille.

Tutti i dettagli su POCO C85: manca solo la data di uscita?

Il dispositivo, identificato dal numero di modello 25078PC3EG, ha già ottenuto certificazioni in diverse nazioni, tra cui Emirati Arabi Uniti (TDRA), Thailandia (NBTC), Indonesia (SDDPI) e FCC, ma in queste ore un leak ha svelato una grande mole di informazioni su questo nuovo smartphone in arrivo probabilmente molto presto.

Il design del POCO C85 si presenta con uno schermo con notch a goccia sulla parte frontale. Il pannello posteriore sfoggia una finitura a doppio tono, con un’isola della fotocamera di colore nero che aggiunge un tocco di eleganza. Per quanto riguarda la connettività fisica, il lato inferiore ospita un jack audio da 3,5 mm, un microfono, una porta USB-C e una griglia per l’altoparlante. Sul lato sinistro si trova lo slot SIM, mentre il lato destro presenta il bilanciere del volume e il pulsante di accensione, che integra un sensore di impronte digitali per una maggiore sicurezza e praticità. Il dispositivo dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni: nero, menta e viola, sebbene i nomi di marketing specifici non siano ancora stati rivelati.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, lo smartphone sarebbe equipaggiato con un ampio display LCD HD+ da 6,9 pollici (1600 x 720p), che vanta una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità di 810 nits. Sotto il cofano, troviamo il chip MediaTek Helio G81 Ultra, abbinato a RAM LPDDR4x e storage eMMC 5.1, alimentato da una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Per gli amanti della fotografia, il C85 potrebbe offrire una fotocamera selfie da 8 megapixel (apertura f/2.0) e una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 megapixel (apertura f/1.8) affiancato da una lente ausiliaria.

In termini di connettività, il dispositivo includerebbe un doppio slot nano SIM, Wi-Fi a 5GHz e una porta USB-C. Sarebbe inoltre dotato classificazione IP64, che ne assicura una certa resistenza a polvere e schizzi. Le dimensioni del dispositivo sono 173.16 x 81.07 x 8.2mm e pesa 211 grammi. Il leak, per quanto preciso, è ovviamente da prendere sempre con le pinze: bisognerà attendere ancora qualche settimana probabilmente per scoprire tutti i dettagli in via ufficiale.