Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro saranno dei veri top di gamma

Altro che fascia alta, i prossimi Xiaomi Pad 8 e 8 Pro potrebbero essere dei veri e propri top di gamma senza compromessi. Un cambiamento che sicuramente sarebbe apprezzato dai Mi Fan, visto il successo della serie di tablet della compagnia di Lei Jun.

Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro con Snapdragon 8 Elite 2: i nuovi tablet punteranno alle stelle, secondo i leak

Crediti: Xiaomitime

Le nuove stringe di codice individuate nel codice di HyperOS mettono in relazione vari dispositivi Xiaomi con il chipset siglato SM8850. L’identità di quest’ultimo è nota: si tratta del prossimo SoC di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite 2 o 8 Elite Gen 5 (secondo le ultime voci).

Tra questi modelli spuntano due nomi interessanti: si tratta di Xiaomi Pad 8 (nome in codice Yupei) e Pad 8 Pro (Piano). In base a quanto emerso entrambi i tablet dovrebbero montare il nuovo chip high-end Snapdragon.

Gli attuali Xiaomi Pad 7 e 7 Pro utilizzano lo Snapdragon 7+ Gen 3 e 8s Gen 3; di conseguenza la compagnia cinese potrebbe optare per lo Snapdragon 8s Gen 4 (lanciato ad aprile di quest’anno) per il modello standard e riservare il nuovo Elite di punta al fratello maggiore Pad 8 Pro.

Aspettando di saperne di più vi segnaliamo che i nuovi tablet sono stati certificati con le sigle 25097RP43C e 25091RP04C, rispettivamente con il supporto alla ricarica da 45W e 67W (la stessa potenza degli attuali Pad 7 e 7 Pro).