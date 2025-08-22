Doppia promo Xiaomi: nuovo Coupon eBay -20% e offerte dallo store ufficiale

Fine estate all’insegna di Xiaomi con il nuovo Coupon eBay, che ti permette di risparmiare il 20% su smartphone, tablet, accessori ed elettrodomestici del brand. Le occasioni nono finiscono qui perché sullo store ufficiale è partita la nuova iniziativa per il rientro dalle vacanze!
Coupon eBay XIAOMIAUG25: come ricevere uno sconto del 20% sui prodotti Xiaomi
Il nuovo Coupon eBay XIAOMIAUG25 è attivo fino alla fine del mese di agosto e ti permette di risparmiare fino a 400€ su tantissimi prodotti Xiaomi. Il codice dà diritto ad uno sconto del 20% fino ad un massimo di 100€; tuttavia può essere utilizzato fino a 4 volte per utente. Di seguito trovate tutti i dettagli della promozione:
- il codice da utilizzare è “XIAOMIAUG25” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;
- il coupon è valido per questa selezione di prodotti;
- lo sconto massimo per utilizzo è di 100€;
- 4 utilizzi per ogni utente
- quindi lo sconto massimo totale è 400€ (divisi in 4 ordini);
- la promozione termina il 31 agosto 2025 (alle ore 23:59).
Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.
Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top!
Nuove offerte dello store ufficiale Xiaomi per il rientro dalle vacanze!
Come anticipato poco sopra, le offerte continuano sullo store ufficiale Xiaomi: la promo “Ricomincia, ma con stile!” è una sorta di Back to School, con una sfilza di occasioni per aiutarti ad affrontare al meglio il rientro dalle vacanze!
Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.