Xiaomi MIX Flip 2 diventa di lusso: questa versione speciale ha un diamante incastonato!

Il top di gamma pieghevole di ultima generazione torna sotto i riflettori con una versione di lusso. Xiaomi MIX Flip 2 Diamond Edition arriva con un look rinnovato ed un vero diamante incastonato all’interno della scocca: bello ed elegante, disponibile in due colorazioni impossibili da ignorare.
Xiaomi MIX Flip 2 ritorna in versione Diamond Edition, con un vero diamante incastonato: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo
Il design generale di Xiaomi MIX Flip 2 Diamond Edition non cambia ma la cover posteriore si tinge dei colori Cherry Red e Glacier White; il retro è realizzato in eco-pelle con una trama a coccodrillo ed una targhetta centrale in metallo (con il logo Xiaomi).
Il protagonista assoluto è il diamante posizionato di lato, incastonato lungo il frame perimetrale. Si tratta di un gioiello sintetico (quindi creato in laboratorio) realizzato con taglio Cupido e certificato NGTC (l’ente certificativo cinese per i preziosi).
La confezione comprende anche vari accessori tra cui una custodia sempre nello stesso stile del telefono ed una catena di perle per impreziosire ulteriormente il top di gamma. Infine segnaliamo che il dispositivo presenta le medesime specifiche di MIX Flip 2 “standard”.
La nuova versione Diamond Edition di Xiaomi MIX Flip 2 ha debuttato in patria nell’unica configurazione da 12/512 GB, al prezzo di circa 841€ al cambio attuale (6.999 CNY).
Trattandosi di un’edizione limitata è molto difficile che la vedremo fuori dalla Cina; tuttavia se volete provare il nuovo pieghevole di Xiaomi vi ricordiamo che la versione standard è acquistabile da store di terze parti a 877€. Si tratta del modello cinese, ossia l’unico disponibile al mondo (per ora nn ci sono ancora indizi per il lancio Global).
Xiaomi MIX Flip 2 – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso – 166,89 x 73,8 x 7,57 mm (aperto) e 86,13 x 73,8 x 15,87 mm (chiuso) per 199 grammi
- Certificazione IP/
- Display esterno AMOLED da 4,01″ 1.5K+ (1.392 x 1.208 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 120 Hz, 3.200 nit, colore a 12 bit e protezione Xiaomi Shield Glass 2.0
- Display interno AMOLED LTPO da 6,86″ 1.5K+ (2.912 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, 3.200 nit, colore a 12 bit e PWM a 2160 Hz
- Lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento al liquido con doppia camera di vapore
- SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L
- 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M
- GPU Adreno 830
- 12/16 GB di RAM LPDDR5X
- 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile
- Batteria da 5.165 mAh con ricarica da 67W e ricarica wireless da 50W
- Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.7-2.0) con Light Fusion 800, OIS e ultra-wide 115°, lenti Leica Summilux
- Selfie camera OV32B da 32 MP
- Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, NFC, sensore IR
- Android 15 con HyperOS 2
