Xiaomi Mijia Mini Wash: una lavasciuga compatta e smart che vi lascerà senza parole



Grandi novità nel settore degli elettrodomestici con il lancio, avvenuto nelle ultime ore, della nuova lavasciuga smart (grazie all’integrazione con la piattaforma IoT Hyper OS) Xiaomi Mijia Mini Wash. Un dispositivo perfetto se in casa c’è poco spazio e se non si vuole rinunciare a lavare e asciugare alla perfezione anche i capi più delicati con un occhio di riguardo al portafogli.

Xiaomi Mijia Mini Wash, tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Mini Wash arriva sul mercato con una capacità di lavaggio pari a 1,2 Kg e una di asciugatura pari a 0,5 Kg. Questo la rende perfetta per i capi delicati o per tutta la biancheria intima. A muoverla è un motore a trasmissione diretta DD, tra i più silenziosi ed efficienti, con una centrifuga che può raggiungere la velocità di 800 giri/minuto.

Xiaomi Mijia Mini Wash garantisce un’igiene imbattibile e può essere utilizzata quasi come fosse un presidio medico grazie alle certificazioni di cui è dotata e che le garantiscono la capacità di eliminare il 99,99% dei batteri oltre che di neutralizzare i virus HPV. Anche l’asciugatura risulta perfettamente ottimizzata grazie alla possibilità di controllare intelligentemente la temperatura adattandola ai tessuti più delicati come la seta.

Sono 20 i programmi di lavaggio utilizzabili con la Xiaomi Mijia Mini Wash. Il cestello è dotato di luce interna, il dosaggio del detersivo avviene in maniera intelligente ed esiste il blocco di sicurezza per i più piccoli.

Questa innovativa lavasciuga è perfettamente smart grazie alla possibilità di utilizzarla con IoT HyperOS ed è in vendita al prezzo di 1.999 yuan, ovvero poco più di 238 euro.