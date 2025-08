Ecco il nuovo rubinetto smart Xiaomi: acqua calda istantanea e controllo tramite app

Caraffe filtranti e bollitori di ogni tipo al bando grazie al nuovo rubinetto smart Xiaomi che purifica e riscalda l’acqua istantaneamente, offrendo la possibilità di controllo da remoto per una casa sempre più innovativa e moderna, tutta da vivere.

Xiaomi Mijia Instant Hot Water Purifier 1200G: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

La casa è sempre più smart grazie al nuovo Xiaomi Mijia Instant Hot Water Purifier 1200G, un depuratore d’acqua istantaneo capace di purificare e riscaldare istantaneamente l’acqua. A dare un taglio netto rispetto ai dispositivi del passato (anche recente!) è la funzione di erogazione di acqua calda (fino a un massimo di 95°C) in maniera istantanea. Per quest’ultima la portata dichiarata è di 1,1 L/minuto, in crescita fino a 3,8 L/minuto nel caso di acqua a temperatura ambiente.

Il rubinetto smart di Xiaomi integra anche un pratico display su cui si possono impostare le temperature desiderate, eliminando una volta per tutte la necessità di bollire l’acqua separatamente. Sullo stesso display si possono visualizzare il valore TDS, ovvero il residuo fisso e quindi la qualità dell’acqua che, giornalmente, viene utilizzata in casa con un impatto positivo sulla salute.

Questo dispositivo è controllabile anche da remoto tramite l’applicazione Xiaomi per verificare la qualità effettiva dell’acqua, modificare la temperatura di erogazione e molto altro. Attualmente le vendite sono aperte solo in Cina tramite Xiaomi YouPin per un prezzo di 3.999 CNY (circa 482€). Al momento, purtroppo, non sappiamo se questo prodotto arriverà anche in versione Global nel resto del mondo.