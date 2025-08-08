Con il nuovo asciugacapelli di Xiaomi la tua acconciatura è pronta in minuto

Grandi novità in casa Xiaomi con il lancio, in Cina, del nuovo Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer, l’asciugacapelli ad alta velocità che, grazie alle sue enormi potenzialità, promette un’asciugatura super rapida dei capelli in appena un minuto. E il tutto a un prezzo davvero accessibile.

Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer, tutto quello che c’è da sapere sull’asciugacapelli super veloce

Crediti: Xiaomi

Design compatto e tecnologia all’avanguardia: è con questi presupposti che è stato lanciato nelle ultime ore, in Cina, il nuovo e rivoluzionario asciugacapelli super veloce Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer (mod. GSHF04LF). Il suo motore brushless ad alta velocità può raggiungere i 110.000 giri/minuto con flussi d’aria che sfiorano i 62 metri/secondo. Risultato? Capelli corti asciutti in appena un minuto e lunghi in meno di 5 minuti.

Il tutto con il massimo della cura grazie all’impiego della tecnologia a ioni negativi (200 milioni) che aiutano a diminuire l’elettricità statica e quindi a mantenere i capelli in salute senza rinunciare alla lucentezza.

Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer, però, non è solo veloce ma anche intelligente: riesce, infatti, a controllare la temperatura 100 volte al secondo e prevenire, quindi, qualunque danno legato alle temperature troppo elevate. Otto le combinazioni di asciugatura selezionabili e quattro quelle inerenti la temperatura. L’asciugacapelli, inoltre, memorizza l’ultima funzione utilizzata in modo da poterla richiamare più velocemente.

Oltre che funzionale e performante, Xiaomi Mijia High Speed è anche comodo da utilizzare grazie al suo design ergonomico e al suo peso di appena 347 grammi. A chiudere il quadro la silenziosità! Questo innovativo asciugacapelli ultra veloce è disponibile in quattro colorazioni (bianco, rosa, verde e blu) a un prezzo molto conveniente di 219 yuan (ovvero circa 27€ al cambio).