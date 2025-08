Xiaomi Mijia Health Wind 1.5HP: condizionatore e purificatore d’aria in un unico pacchetto smart

Xiaomi ha appena lanciato il nuovo condizionatore Mijia Health Wind 1.5HP, un inverter a parete che promette di raffreddare (o riscaldare) l’aria molto velocemente e di purificare l’aria da virus e inquinamento oltre che di essere perfettamente smart.

Xiaomi Mijia Healt Wind 1.5HP: tutto quello che c’è da sapere sul nuyovo condizionatore

Crediti: Xiaomi

La prima cosa che colpisce guardando il nuovo condizionatore Xiaomi Mijia Health Wind 1.5HP è il design che risulta minimalista e per nulla invadente. L’unità esterna è personalizzata da Xiaomi e grazie al potente compressore che lo alimenta è possibile raffreddare in appena 30 secondi e riscaldare in 60 secondi.

Una delle funzioni che rende Mijia Health Wind 1.5HP innovativo è quella di purificazione dell’aria con un sistema a triplo strato con generatore di ioni, filtri antipolvere e filtri elettrostatici in grado di contrastare moltissimi degli agenti che contaminano l’aria rimuovendo il 99,99% dei virus di tipo H1N1 e dello stafilococco bianco e fino al 99% di formaldeide, muffe nere e allergeni della polvere. Opzionalmente è possibile aggiungere ulteriori moduli di purificazione come quello repellente, a base di prodotti non tossici, per zanzare.

Mijia Healt Wind è un condizionatore perfettamente smart, controllabile con la piattaforma HyperOS Connect e l’applicazione Mi Home di Xiaomi con le quali sarà possibile impostare l’apparecchio nella maniera che si preferisce e controllarne tutte le funzionalità (compresi i livelli di inquinamento ambientale). Il dispositivo è dotato di sbrinamento intelligente e di autopulizia (quindi semplicissimo da gestire) oltre che di un filtro antibatterico perfetto per i più piccoli.

Il prezzo in Cina, dove attualmente è in vendita, è di 2.999 yuan, ovvero, ad oggi, l’equivalente di circa 360€.