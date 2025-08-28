HyperOS 3 ufficiale: tutte le novità della nuova UI di Xiaomi

Ci avviciniamo all’uscita dei prossimi top di gamma della serie Xiaomi 16 e per l’occasione la compagnia cinese ha offerto uno scorcio delle novità lato software. HyperOS 3 è ufficiale con un design rinnovato e nuove funzionalità: ecco tutto quello che c’è da sapere, compreso il primo elenco degli smartphone supportati. Per ora il debutto è avvenuto in Cina, quindi noi occidentali dovremo pazientare ancora un po’.

Xiaomi HyperOS 3 ufficiale: come cambia l’ultima interfaccia del brand, tra design e funzionalità

Design e personalizzazione

Crediti: Xiaomi

Dal punto di vista tecnico Xiaomi HyperOS 3 promette una maggiore efficienza energetica e una migliore fluidità. Per il lato estetico, l’interfaccia proprietaria vede varie modifiche sia per quanto riguarda la homescreen con una griglia riprogettata, nuove icone ed una barra di stato ridisegnata.

Crediti: Xiaomi

Presenti anche nuovi sfondi dinamici AI e la possibilità di personalizzare ulteriormente la schermata di blocco. Inoltre è stata migliorata anche l’app Galleria, ora più comoda da utilizzare con varie opzioni di personalizzazione e c’è perfino la possibilità di trasferire foto su iPhone.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

A proposito di Cupertino, l’integrazione con i sistemi Apple è stata notevolmente potenziata: ora è possibile collegare uno smartphone HyperOS 3 con Mac e iPad per visualizzare le notifiche, sfruttare il Touch/Face ID per lo sblocco, scambiare immagini, effettuare operazioni in multi-window ma anche rispondere ai messaggi ricevuti sul dispositivo Xiaomi direttamente dall’iPhone.

Crediti: Xiaomi

Tra le novità che fondono estetica e funzionalità troviamo la nuova Super Island, evoluzione della precedente Smart Island. Con il lancio dell’Isola Dinamica di Cupertino c’è stata anche la risposta da parte di Xiaomi, ma fin troppo semplice.

Ora l’isola è stata arricchita con nuove funzioni ed elementi, diventando molto più utile per la visualizzazione dei vari dettagli come mappe, ricarica della batteria, musica e non solo, grazie all’integrazione con molteplici applicazioni.

Funzionalità

L’app Galleria – Crediti: Xiaomi

Oltre ad un design ridisegnto HyperOS 3 offre anche nuove funzionalità per rendere ancora più appagante l’esperienza. In alcuni casi si tratta di migliorie estetiche, ma comunque votate a migliorare l’interazione con i vari elementi dell’interfaccia.

Super Island : la versione Xiaomi dell’Isola Dinamica di Cupertino è stata ridisegnata ed arricchita con nuove funzione (che la rendono più utile);

: la versione Xiaomi dell’Isola Dinamica di Cupertino è stata ridisegnata ed arricchita con nuove funzione (che la rendono più utile); aggiunti nuovi sfondi animati cute, tutti carinissimi e con nuovi animaletti 3D;

cute, tutti carinissimi e con nuovi animaletti 3D; Album fotografici personalizzati : l’app dedicata alla Galleria è stata migliorata in modo da gestire più facilmente e rapidamente i contenuti;

: l’app dedicata alla Galleria è stata migliorata in modo da gestire più facilmente e rapidamente i contenuti; Sveglia : una nuova versione della Sveglia con cicli di suonerie personalizzati;

: una nuova versione della Sveglia con cicli di suonerie personalizzati; Riconoscimento dei contenuti basato su AI : identifica in modo intelligente i contenuti copiati e accede all’app di destinazione con un click;

: identifica in modo intelligente i contenuti copiati e accede all’app di destinazione con un click; Pulizia istantanea dei messaggi non letti : i messaggi di testo non letti vengono segnati come letti toccando l’icona apposita;

: i messaggi di testo non letti vengono segnati come letti toccando l’icona apposita; Doppio tocco per Blocco Schermo : basta effettuare un doppio tocco per bloccare lo schermo;

: basta effettuare un doppio tocco per bloccare lo schermo; Integrazione di Super XiaoAI nella homescreen : l’assistente vocale diventa ancora più accessibile per tutti;

: l’assistente vocale diventa ancora più accessibile per tutti; Aggiunto il tocco posteriore per avviare rapidamente una registrazione;

Nuova funzione di Calendario con oroscopo;

Nuova funzione di schermo condiviso nei tablet, con il supporto a più rapporti (regolabili);

Funzioni di traduzione migliorate con il supporto a sottotitoli in 29 lingue;

Traduzione AI ottimizzata;

Layout del browser ottimizzato per display più grandi (per i tablet);

Maggiore stabilità e fluidità;

Altre aggiunte minori.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

XiaoAI Circle Screen è una funzione in stile “Cerchia e Cerca” di Google ma che funziona automaticamente: non c’è bisogno di cerchiare con il dito, basta attivare la feature in una schermata e l’assistente AI selezionerà in automatico (cerchiandolo) l’elemento interessante della scena.

Tra le altre aggiunte troviamo un sistema di autenticazione a due fattori proprietario e miglioramenti per la feature Trova il mio dispositivo, ora disponibile anche quando il terminale è spento o offline e con un sistema di aggancio in stile Cupertino.

Smartphone supportati

I primi smartphone ad avere a bordo HyperOS 3 saranno i nuovi modelli della famiglia Xiaomi 16, in arrivo prossimamente. Non c’è ancora una data ma è molto probabile che i flagship saranno annunciati poco dopo lo Snapdragon 8 Elite 2 di Qualcomm (23 settembre), quindi entro fine settembre.

La casa di Lei Jun ha poi aperto le porte al programma beta di HyperOS 3, confermando i primi dispositivi Xiaomi e Redmi supportati. Il rilascio della beta parte dal 29 agosto per la prima tranche di modelli confermati.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Per l’elenco completo non resta che attendere la lista ufficiale da parte della compagnia. Intanto Xiaomi ha confermato gli smartphone, tablet e smart TV che riceveranno HyperOS 3 Beta tra agosto e settembre.

Xiaomi MIX Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025

Xiaomi TV S Pro Mini LED

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra (anche Titanium Edition)

Xiaomi 14 Pro (anche Titanium Edition)

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Uscita Global

HyperOS 3 non ha ancora una data d’uscita Global; visti i precedenti non è da escludere che il rilascio internazionale cominci entro fine anno, magari già nel corso dei mesi di ottobre o novembre.