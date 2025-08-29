Scarica i nuovi sfondi ufficiali di Xiaomi HyperOS 3

Con la presentazione della nuova interfaccia di Xiaomi e il rilascio delle prime versioni beta, ecco fare capolino anche gli sfondi ufficiali di HyperOS 3. I wallpaper sono disponibili al download per tutti e in alta qualità: personalizza il tuo smartphone con le immagini tratte dall’ultima UI del brand!
Sfondi ufficiali (statici e dinamici) di Xiaomi HyperOS 3: i wallpaper sono già disponibili al download
Come anticipato in apertura gli sfondi ufficiali di HyperOS 3 arrivano dal programma Beta, fresco di lancio in Cina. Mentre aspettiamo il debutto internazionale dell’UI possiamo già provare in anticipo i wallpaper; chiaramente questi possono essere utilizzati su qualsiasi smartphone Android.
Oltre agli sfondi statici ci sono anche alcune immagini dinamiche AI, una delle novità del software di Xiaomi. Per scoprire tutti i dettagli e le nuove funzioni di HyperOS 3 potete dare un’occhiata al nostro approfondimento. C’è anche una lista che raccoglie l’elenco ufficiale degli smartphone supportati, insieme ai pronostici per i modelli papabili.
Infine vi lasciamo il link al download per scaricare i nuovi sfondi ufficiali di HyperOS 3 in qualità originale, sia statici che dinamici.