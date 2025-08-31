Xiaomi HyperOS 3: quanto c’è del design Liquid Glass di Cupertino?

La nuova interfaccia di Xiaomi è finalmente arrivata e non mancano elementi ispirati a Cupertino e al design Liquid Glass. Andiamo a vedere più da vicino come cambia il look di HyperOS 3, sia per quanto riguarda la schermata home che le nuove icone ridisegnate.

Xiaomi HyperOS 3 e Liquid Glass: l’ispirazione c’è ma senza eccessi

Tra le novità di HyperOS 3 abbiamo assistito anche ad un rinnovamento della homescreen e della schermata di blocco. Quest’ultima si è arricchita con nuove personalizzazioni e la possibilità di utilizzare sfondi dinamici basati sull’intelligenza artificiale, per un look unico.

Le migliorie arrivano anche alla schermata home con nuovi effetti ed icone rinnovate. Ogni dettagli visivo è stato perfezionato, con icone più chiare ed uno stile generale ancora più pulito e minimalista (nel perfetto stile di Xiaomi).

Tuttavia non manca un pizzico di inspirazione da Cupertino: l’annuncio del nuovo design Liquid Glass di iOS 26 non poteva che influenzare anche i principali brand e così è stato anche con Xiaomi. Comunque HyperOS 3 non eccede: l’effetto vetro liquido riguarda aree selezionate dell’interfaccia, specialmente la barra di ricerca del Launcher e i menù delle impostazioni.

Liquid Glass di iOS 26 – Crediti: Apple

L’effetto finale è decisamente premium ma senza appesantire l’interfaccia e senza eccedere; l’ispirazione c’è e si vede, riguardano però solo alcuni elementi.

Icone di sistema ridisegnate

Le icone di sistema sono state in parte ridisegnate: non vengono stravolte (tranne in alcuni casi) ma leggermente migliorate dal punto di vista cromatico e delle luci. L’immagine in alto mostra le nuove icone di HyperOS 3 a confronto con le precedenti.