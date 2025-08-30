Come avere il nuovo Launcher di Xiaomi HyperOS 3

Con l’annuncio di HyperOS 3 la curiosità intorno alla nuove interfaccia di Xiaomi è aumentata a dismisura e siamo in attesa di novità in salsa Global. Nel frattempo i Mi Fan più curiosi possono provare in anticipo il nuovo Launcher di sistema, ora disponibile al download (ma può essere installato solo su smartphone Xiaomi e Redmi con HyperOS 2.2).

Prova il Launcher di HyperOS 3, ma solo per gli smartphone Xiaomi e Redmi con HyperOS 2.2

Crediti: Xiaomitime

Tra le novità di HyperOS 3, oltre ad un nuovo design e varie funzionalità, troviamo anche un Launcher di sistema migliorato. Come anticipato in apertura, è possibile provarlo in anticipo ma vale solo per i dispositivi con a bordo HyperOS 2.2.

Per scaricare l’ultima versione disponibile del Launcher basta dare un’occhiata a questa pagina: al momento si tratta della 6.01.02.0956-08211238, aggiornata per l’arrivo di HyperOS 3. Per installare il file basta effettuare il download dell’APK, abilitare l’installazione da fonti sconosciute sul proprio dispositivo ed installare il file.

Dato che si tratta di una versione proveniente dalla beta potrebbero esserci problemi di instabilità. Il nuovo Launcher offre prestazioni migliorate fino al 30% rispetto alla precedente generazione; le animazioni risultato più fluide così come le transizioni e il multitasking.

Per scoprire tutti gli aggiornamenti delle app di sistema di Xiaomi potete dare un’occhiata al nostro approfondimento, con l’elenco completo (aggiornato settimanalmente) e i link al download.