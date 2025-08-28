Xiaomi conferma la roadmap per HyperOS 3 Beta: uscita e smartphone idonei

Con l’annuncio di HyperOS 3 e tutte le sue novità, Xiaomi ha anche confermato l’avvio del programma beta con la roadmap ufficiale. Oltre all’elenco dei primi smartphone supportati troviamo anche la data per ogni rilascio, per il momento solo in riferimento al mercato cinese e alla release beta.

Xiaomi HyperOS 3 Beta: gli smartphone supportati e la roadmap ufficiale

Crediti: Xiaomi

Di seguito trovate tutti gli smartphone Xiaomi e Redmi (ma ci sono anche tablet e smart TV) idonei a ricevere HyperOS 3 Beta. Il rilascio parte il 29 agosto e continuerà per tutto il mese di settembre.

Questa è solo una parte dei dispositivi del brand cinese che riceveranno l’update e per il momento riguarda solo l’uscita della beta. Non c’è ancora una data per il lancio stabile quindi restiamo in attesa di novità da parte di Xiaomi.

Dal 29 agosto

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Dal 17 settembre

Xiaomi MIX Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025

Xiaomi TV S Pro Mini LED

Dal 30 settembre

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra (anche Titanium Edition)

Xiaomi 14 Pro (anche Titanium Edition)

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Come sottolineato anche sopra, per ora abbiamo a che fare solo con versioni Beta e solo per la Cina. Non appena ci saranno novità sul rilascio di HyperOS 3 Global vi aggiorneremo con tutti i dettagli.