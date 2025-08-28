Xiaomi conferma la roadmap per HyperOS 3 Beta: uscita e smartphone idonei

Con l’annuncio di HyperOS 3 e tutte le sue novità, Xiaomi ha anche confermato l’avvio del programma beta con la roadmap ufficiale. Oltre all’elenco dei primi smartphone supportati troviamo anche la data per ogni rilascio, per il momento solo in riferimento al mercato cinese e alla release beta.
Xiaomi HyperOS 3 Beta: gli smartphone supportati e la roadmap ufficiale
Di seguito trovate tutti gli smartphone Xiaomi e Redmi (ma ci sono anche tablet e smart TV) idonei a ricevere HyperOS 3 Beta. Il rilascio parte il 29 agosto e continuerà per tutto il mese di settembre.
Questa è solo una parte dei dispositivi del brand cinese che riceveranno l’update e per il momento riguarda solo l’uscita della beta. Non c’è ancora una data per il lancio stabile quindi restiamo in attesa di novità da parte di Xiaomi.
Dal 29 agosto
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
Dal 17 settembre
- Xiaomi MIX Flip 2
- Redmi K80
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025
- Xiaomi TV S Pro Mini LED
Dal 30 settembre
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 Ultra (anche Titanium Edition)
- Xiaomi 14 Pro (anche Titanium Edition)
- Xiaomi 14
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Come sottolineato anche sopra, per ora abbiamo a che fare solo con versioni Beta e solo per la Cina. Non appena ci saranno novità sul rilascio di HyperOS 3 Global vi aggiorneremo con tutti i dettagli.