Xiaomi apre le porte ad HyperOS 3 Beta: questi i primi smartphone supportati

A distanza di pochissimo dall’annuncio della data di presentazione di HyperOS 3 arrivano novità anche per la versione Beta. La casa di Lei Jun ha condiviso la lista dei primi smartphone supportati, con i dettagli per iscriversi al programma sperimentale (valido solo per gli utenti cinesi).
HyperOS 3 Beta in arrivo: data e smartphone Xiaomi e Redmi supportati
Xiaomi ha confermato la data di apertura per l’iscrizione alla beta chiusa di HyperOS 3, destinata al pubblico cinese. È possibile effettuare la richiesta già da oggi, 27 agosto, ma vale solo per un numero limitato di smartphone Xiaomi e Redmi. Il rilascio dovrebbe partire già dalla giornata del 28 agosto, dopo la presentazione.
Nella lista ufficiale ci sono anche due tablet, ossia il recente Pad 7 Pro e Pad 7S Pro (il primo tablet della compagnia con il SoC proprietario XRING O1). Di seguito trovate l’elenco completo: chiaramente si tratta della prima tranche e nelle prossime settimane si aggiungeranno anche altri dispositivi.
Smartphone
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
Tablet
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
Per ora l’accesso a HyperOS 3 Beta è limitato solo a questi smartphone e tablet Xiaomi e Redmi. Comunque mancano poche ore all’annuncio della nuova UI: l’evento è fissato per il 28 agosto e per l’occasione la compagnia cinese svelerà tutte le novità dell’interfaccia.
Il tutto riguarda solamente il mercato cinese: per il rilascio Global bisognerà attendere ma per ora manca una data. HyperOS 3 sarà l’UI di base presente a bordo di Xiaomi 16 e 16 Pro; la presentazione dei flagship non è stata ancora confermata ma è probabile che ci sarà da pazientare almeno fino a fine settembre.