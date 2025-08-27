Xiaomi apre le porte ad HyperOS 3 Beta: questi i primi smartphone supportati

A distanza di pochissimo dall’annuncio della data di presentazione di HyperOS 3 arrivano novità anche per la versione Beta. La casa di Lei Jun ha condiviso la lista dei primi smartphone supportati, con i dettagli per iscriversi al programma sperimentale (valido solo per gli utenti cinesi).

HyperOS 3 Beta in arrivo: data e smartphone Xiaomi e Redmi supportati

Crediti: Xiaomi

Xiaomi ha confermato la data di apertura per l’iscrizione alla beta chiusa di HyperOS 3, destinata al pubblico cinese. È possibile effettuare la richiesta già da oggi, 27 agosto, ma vale solo per un numero limitato di smartphone Xiaomi e Redmi. Il rilascio dovrebbe partire già dalla giornata del 28 agosto, dopo la presentazione.

Nella lista ufficiale ci sono anche due tablet, ossia il recente Pad 7 Pro e Pad 7S Pro (il primo tablet della compagnia con il SoC proprietario XRING O1). Di seguito trovate l’elenco completo: chiaramente si tratta della prima tranche e nelle prossime settimane si aggiungeranno anche altri dispositivi.

Smartphone

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Tablet

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Per ora l’accesso a HyperOS 3 Beta è limitato solo a questi smartphone e tablet Xiaomi e Redmi. Comunque mancano poche ore all’annuncio della nuova UI: l’evento è fissato per il 28 agosto e per l’occasione la compagnia cinese svelerà tutte le novità dell’interfaccia.

Il tutto riguarda solamente il mercato cinese: per il rilascio Global bisognerà attendere ma per ora manca una data. HyperOS 3 sarà l’UI di base presente a bordo di Xiaomi 16 e 16 Pro; la presentazione dei flagship non è stata ancora confermata ma è probabile che ci sarà da pazientare almeno fino a fine settembre.