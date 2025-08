Xiaomi lancia una nuova friggitrice ad aria da 6.5L, ma senza funzioni smart

Dallo store ufficiale arriva un’ennesima novità per la cucina dei Mi Fan: si tratta di Xiaomi Air Fryer 6.5L, nuova versione della friggitrice ad aria della compagnia di Lei Jun. Ancora una volta abbiamo a che fare con un elettrodomestico dallo stile minimale, dotato di funzionalità top ma che a questo giro rinuncia alla componente smart.

Xiaomi Air Fryer 6.5L: caratteristiche, prezzo e uscita della nuova friggitrice ad aria per i mercati Global

Crediti: Xiaomi

Rispetto al modello disponibile anche in Italia, infatti, la nuova Xiaomi Air Fryer 6.5L non è dotata di funzioni smart: abbiamo quindi a che fare con un elettrodomestico “standard” ma con la classica qualità che il brand cinese dona ai suoi prodotti.

La friggitrice ha una capacità di 6,5 litri ed offre 7 modalità di cottura preimpostate (per facilitare la cottura dei cibi più comuni); il cestello interno metallico è resistente alle alte temperature e lavabile in lavatrice. L’interno è caratterizzato da un sistema ad aria calda a 360°, per una cottura uniforme dei cibi.

Crediti: Xiaomi

Il dispositivo ha una potenza di 1.700W ed è in grado di raggiungere i 210°C. E per i tuoi manicaretti sono presenti tante ricette online pensate appositamente per la friggitrice ad aria Xiaomi.

Xiaomi Air Fryer 6.5L è stata annunciata tramite il sito ufficiale Global ma per ora non ci sono dettagli sul prezzo e sull’uscita in Italia; non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Stai cercando una friggitrice ad aria targata Xiaomi, con un occhio al risparmio? Il modello Smart Air Fryer 6.5L è in promozione nello store ufficiale italiano a 112,9€ (con spedizione gratis dall’Italia).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.