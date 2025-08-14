Xiaomi 16 e 16 Pro: miglioramenti in arrivo anche per la selfie camera

La nuova serie Xiaomi 16 è attesa con grande fermento, e i nuovi leak che emergono in rete giorno dopo giorno non fanno che aumentare l’hype per i nuovi smartphone della celebre compagnia cinese. Si prevede, infatti, che questi dispositivi siano tra i primi a debuttare con l’inedito chipset Snapdragon 8 Elite 2, ma oggi l’attenzione è puntante principalmente sulla fotocamera frontale.

I selfie sono la vostra passione? Allora Xiaomi 16 potrebbe proprio fare al caso vostro

Crediti: Digital Chat Station

Un recente leak di Digital Chat Station ha rivelato che entrambi i modelli, Xiaomi 16 e 16 Pro, saranno equipaggiati con una fotocamera frontale potenziata. Questa nuova selfie cam vanterà una risoluzione di 50 MP, supporto per la registrazione video in 4K a 60 fps, un ampio campo visivo e, cosa rara per le fotocamere frontali, l’autofocus. Questo rappresenta un significativo upgrade delle capacità fotografiche rispetto ai modelli attuali di Xiaomi, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.

Anche le fotocamere posteriori riceveranno la giusta attenzione: come emerso anche in precedenza, la fotocamera principale posteriore del modello base avrà una risoluzione di 50 MP e un sensore da 1/1.3″. Il modello Xiaomi 16 Pro condividerà queste specifiche per la fotocamera principale, ma si distinguerà per il supporto HDR e l’integrazione di un sensore ToF.

Migliorie sicuramente molto importanti, ma che per il momento vanno considerate solo semplici indiscrezioni: dovremo infatti attendere ancora qualche settimana prima di scoprire le novità della serie Xiaomi 16.