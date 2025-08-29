Xiaomi 16 migliorerà anche nell’audio, con Nokia OZO

Con la presentazione di HyperOS 3 i nuovi top di gamma Xiaomi 16 e 16 Pro si fanno più vicini, ma ad oggi da parte dell’azienda cinese c’è il massimo riserbo. Tuttavia le indiscrezioni continuano senza sosta e stavolta è emersa una possibile collaborazione con Nokia per l’implementazione di OZO Audio.

Xiaomi 16 Series con audio Nokia OZO: spunta una possibile novità per i nuovi top di gamma

Nokia OZO è un insieme di tecnologie software audio sviluppato dalla compagnia finlandese e dedicato a varie tipologie di prodotti (smartphone, tablet e laptop). Offre funzionalità come l’audio spaziale 3D, la riduzione del rumore di fondo, la cattura di suoni spaziali, lo zoom audio e molto altro ancora.

A quanto pare il pacchetto OZO Audio potrebbe fare capolino a bordo di Xiaomi 16 e 16 Pro, almeno secondo quanto emerso dall’analisi del codice di HyperOS. Per ora è bene prendere questa novità con cautela, almeno fino ad una conferma ufficiale da parte della casa di Lei Jun.

La suite di Nokia andrebbe a migliorare l’esperienza audio in generale, ma soprattutto per i content creator che utilizzano lo smartphone per realizzare i propri contenuti.

Il lancio della serie Xiaomi 16 è previsto entro fine settembre, secondo le indiscrezioni finora, quindi dovremo pazientare ancora per poche settimane. I flagship saranno i primi telefoni del brand con HyperOS 3 nativo, la nuova UI fresca di lancio.

Nel frattempo vi ricordiamo che quest’anno la gamma di punta potrebbe avere una o più aggiunte: si vocifera di Xiaomi 16 Pro Mini e di 16 Pro Max, ma per ora è ancora tutto molto confuso.