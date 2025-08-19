Xiaomi 16 Pro anche in versione Mini, ma con tanta batteria

Nonostante le numerose indiscrezioni, al momento la prossima serie top di Xiaomi è ancora molto nebulosa. Vari insider propendono per un cambio di strategia radicale, ma non è ancora chiaro in che direzione di muoverà la casa di Lei Jun. Le ultime voci di corridoio guardano verso Xiaomi 16 Pro Mini, una novità che mirerebbe a portare i vantaggi di un modello Pro in un formato compatto.

Xiaomi 16 Pro Mini potrebbe essere una delle novità di quest’anno: ecco cosa sappiamo del flagship compatto

Xiaomi 15

Come già evidenziato in apertura si tratta ancora di informazioni superficiali e non è ancora tutto chiaro. Il noto insider cinese Digital Chat Station svela alcune specifiche del presunto Xiaomi 16 Pro Mini, il top di gamma compatto.

Il dispositivo dovrebbe avere dalla sua uno schermo OLED da 6,3″ di diagonale, similmente a Xiaomi 16 standard. Tra le altre caratteristiche ci sarebbe un pannello con cornici ultrasottili (grazie alla tecnologia LIPO), una batteria da ben 6.300 mAh, una fotocamera con teleobiettivo periscopico e il supporto alla ricarica wireless.

L’elenco continua con la presenza di un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (sotto il display) e di una scocca impermeabile, ma non viene svelato il livello della certificazione IP.

Ci saranno quattro smartphone?

In occasione del 14° compleanno di Xiaomi, il presidente Lu Weibing ha tenuto un discorso facendo alcuni riferimenti alla prossima generazione di punta. Il dirigente ha confermato che la gamma Xiaomi 16 subirà una profonda trasformazione sia in termini di prodotti che di posizionamento degli stessi.

Queste parole hanno avvalorato le indiscrezioni che si sono susseguite nei mesi passati. La serie in arrivo a settembre in Cina potrebbe essere composta da ben 4 smartphone: Xiaomi 16 e 16 Pro, insieme alle varianti 16 Pro Mini e 16 Pro Max (quest’ultimo addirittura con un Second Display posteriore).

In un secondo momento, come da tradizione, arriverà il Camera Phone della famiglia ossia Xiaomi 16 Ultra.

Comunque non mancano voci fuori dal coro: c’è anche un altro filone secondo cui ci saranno solo Xiaomi 16, 16 Pro e 16 Ultra, in arrivo insieme a settembre. Sicuramente meno di impatto rispetto alla prima ipotesi, ma comunque un cambiamento radicale nella strategia del brand.