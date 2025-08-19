Xiaomi 15T e 15T Pro: trapelano i prezzi per l’Europa

Anche se tutta l’attenzione è focalizzata sui prossimi Xiaomi 16, in realtà la casa cinese non ha ancora finito con l’attuale generazione. Nel futuro del brand – quello più vicino – ci sono anche Xiaomi 15T e 15T Pro: le ultime indiscrezioni svelano il prezzo in Europa e ne approfittiamo per fare il punto della situazione. Ecco cosa possiamo aspettarci dai nuovi flagship di mezzo.

Quando costeranno Xiaomi 15T e 15T Pro: ecco i prezzi leak per entrambi i flagship

Xiaomi 14T Pro

Come avvenuto con l’attuale generazione di mezzo, ci saranno due flagship: al momento mancano conferme ufficiali e si tratta di leak. Xiaomi 15T dovrebbe debuttare nell’unica versione da 12/256 GB, nei colori nero, grigio e oro, ad un prezzo di 649€.

Il fratello maggiore Xiaomi 15T Pro sarebbe disponibile in due varianti: quella da 12/256 GB a 799€ e da 12/512 GB a 899€. Le colorazioni non cambierebbero rispetto al modello standard.

Segnaliamo che i prezzi leak fanno riferimento all’Europa ma per la certezza sulle cifre in Italia bisognerà pazientare fino al debutto. Non c’è ancora una data e si guarda al mese di settembre.

Cosa sappiamo dei nuovi flagship di mezzo

Xiaomi 15T – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 163,08 × 77,93 × 8,18 mm per 219 grammi

Colorazioni: Black, Grey, Gold

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED 6,83″ + (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 144 Hz, colore a 12 bit, 3.200 nit di luminosità di picco, protezione Xiaomi Shield Glass

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.500 mm 2

SoC: MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 4 nm TSMC + chip D2 per il display

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU: Mali-G720 MP7

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.500 mAh

Ricarica: 67W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 13 MP (f/?) con Light Fusion 800, OIS, teleobiettivo Samsung JN5 e ultra-wide OV13B, ottiche Leica

Selfie camera: S5KKDS 32 MP (f/?)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, chip Surge (T1, T1S, P3, G1)

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

Xiaomi 15T Pro – Scheda tecnica presunta