Xiaomi 15T e 15T Pro: trapelano i prezzi per l’Europa

Anche se tutta l’attenzione è focalizzata sui prossimi Xiaomi 16, in realtà la casa cinese non ha ancora finito con l’attuale generazione. Nel futuro del brand – quello più vicino – ci sono anche Xiaomi 15T e 15T Pro: le ultime indiscrezioni svelano il prezzo in Europa e ne approfittiamo per fare il punto della situazione. Ecco cosa possiamo aspettarci dai nuovi flagship di mezzo.
Quando costeranno Xiaomi 15T e 15T Pro: ecco i prezzi leak per entrambi i flagship
Come avvenuto con l’attuale generazione di mezzo, ci saranno due flagship: al momento mancano conferme ufficiali e si tratta di leak. Xiaomi 15T dovrebbe debuttare nell’unica versione da 12/256 GB, nei colori nero, grigio e oro, ad un prezzo di 649€.
Il fratello maggiore Xiaomi 15T Pro sarebbe disponibile in due varianti: quella da 12/256 GB a 799€ e da 12/512 GB a 899€. Le colorazioni non cambierebbero rispetto al modello standard.
Segnaliamo che i prezzi leak fanno riferimento all’Europa ma per la certezza sulle cifre in Italia bisognerà pazientare fino al debutto. Non c’è ancora una data e si guarda al mese di settembre.
Cosa sappiamo dei nuovi flagship di mezzo
Xiaomi 15T – Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 163,08 × 77,93 × 8,18 mm per 219 grammi
- Colorazioni: Black, Grey, Gold
- Certificazione: IP68
- Display: Flat OLED 6,83″ + (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 144 Hz, colore a 12 bit, 3.200 nit di luminosità di picco, protezione Xiaomi Shield Glass
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.500 mm2
- SoC: MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 4 nm TSMC + chip D2 per il display
- CPU octa-core
- 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725
- 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725
- 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725
- GPU: Mali-G720 MP7
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 256 GB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 5.500 mAh
- Ricarica: 67W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 13 MP (f/?) con Light Fusion 800, OIS, teleobiettivo Samsung JN5 e ultra-wide OV13B, ottiche Leica
- Selfie camera: S5KKDS 32 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, chip Surge (T1, T1S, P3, G1)
- Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2
Xiaomi 15T Pro – Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 163,08 × 77,93 × 8,18 mm per 219 grammi
- Colorazioni: Black, Grey, Gold
- Certificazione: IP68
- Display: Flat OLED 6,83″ + (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 144 Hz, colore a 12 bit, 3.200 nit di luminosità di picco, protezione Xiaomi Shield Glass
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.500 mm2
- SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC + chip D2 per il display
- CPU octa-core
- 1 x 3,73 GHz – Cortex X925
- 3 x 3,3 GHz – Cortex X4
- 4 x 2,4 GHz – Cortex A720
- GPU: Immortalis-G925 MC12
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 5.500 mAh
- Ricarica: 90W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 13 MP (f/?) con Light Fusion 900, OIS, teleobiettivo Samsung JN5 e ultra-wide OV13B, ottiche Leica
- Selfie camera: S5KKDS 32 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, chip Surge (T1, T1S, P3, G1)
- Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2