WhatsApp lancia Safety Overview: addio alle truffe sui gruppi

Buone notizie per i milioni di utenti che, ogni giorno, utilizzano le chat di gruppo su WhatsApp. Una funzionalità tutta nuova è in arrivo per garantire una maggiore protezione generale sia dalle frodi che dalla possibilità di essere aggiunti ai gruppi senza autorizzazione.

Safety Overview di WhatsApp, ecco come funziona il blocco delle truffe sulle chat di gruppo

Crediti: WhatsApp

Le chat di gruppo sono sempre più utilizzate su WhatsApp ed è per questo che rappresentano, ad oggi, una minaccia concreta per gli utenti. Con la nuova funzione denominata Safety Overview (letteralmente “panoramica di sicurezza”), gli utenti verranno avvisati non appena qualcuno di sconosciuto vorrà aggiungerli ad un gruppo.

Una notifica importante che conterrà informazioni importanti sul gruppo stesso, sulla sua creazione, sull’invito ricevuto e sul numero di membri che lo compongono. Si verrà poi invitati a stare attenti alle truffe (negli USA ben il 73% degli utilizzatori è stato truffato nell’ultimo anno). Solo successivamente si potrà decidere di approfondire le informazioni sul gruppo (aprendo la chat) o abbandonarlo direttamente senza nemmeno leggerne i messaggi.

Una funzione molto simile a quella già conosciuta delle context card che contengono informazioni sui gruppi a cui si viene invitati. A differenza di queste adesso si includono anche gli inviti ricevuti da utenti sconosciuti e ai quali, quindi, si potrebbe essere potenzialmente non interessati.

Il lavoro di WhatsApp per combattere le truffe e proteggere i propri utenti non si fermerà di certo qui: all’orizzonte, infatti, una funzionalità per contrastare chi, con l’obiettivo di frodare, convince le vittime a chattare tramite WhatsApp dopo averli adescati su altre piattaforme. Saranno le informazioni su questi “sconosciuti” a dare l’input per decidere se proseguire nella conversazione o meno.