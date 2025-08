Chat anche senza account: WhatsApp si prepara all’ennesima rivoluzione

l mondo della messaggistica istantanea è in continua evoluzione, e WhatsApp si prepara a introdurre una funzionalità che promette di semplificare notevolmente la comunicazione, abbattendo le barriere attuali. Si tratta delle innovative “Guest Chats” (chat per ospiti), una novità attesa che permetterà di interagire con chiunque, anche senza un account WhatsApp o l’applicazione installata sul proprio dispositivo.

Su WhatsApp stanno per arrivare le “guest chat”: ecco come funzioneranno

Crediti: WaBetaInfo

Secondo le informazioni emerse dall’ultima beta di WhatsApp per Android, la funzione “guest chats” consentirà agli utenti di inviare un link per accedere a una chat online. Il destinatario di questo link non avrà bisogno di possedere l’applicazione WhatsApp o un account attivo per partecipare alla conversazione. Una volta aperto il link, “l’ospite” otterrà l’accesso a una chat crittografata end-to-end con il mittente, probabilmente tramite un’interfaccia molto simile a quella di WhatsApp Web.

È importante notare che queste chat per ospiti avranno alcune limitazioni significative. Le “guest chats” supporteranno solo testo, il che significa che non sarà possibile condividere file multimediali come foto e video, né inviare messaggi vocali o video. Inoltre, la modalità sarà strettamente uno-a-uno, escludendo quindi la possibilità di creare chat di gruppo.

Sebbene non sia ancora chiara la data di rilascio generale, le “guest chats” sono attese in un futuro aggiornamento di WhatsApp per Android e iOS. Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso una maggiore flessibilità e accessibilità nella comunicazione digitale, rendendo WhatsApp uno strumento ancora più inclusivo per connettere le persone, indipendentemente dalla loro configurazione tecnologica.