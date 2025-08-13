vivo Vision sta arrivando: svelata la data di presentazione del nuovo visore XR

Il mondo della realtà mista è in continua evoluzione e un nuovo attore si appresta a fare il suo ingresso sulla scena: vivo, infatti, ha ufficialmente annunciato che il suo nuovo visore di realtà mista, il vivo Vision Exploration Edition, sarà svelato in Cina tra poche settimane. Questo innovativo dispositivo si posiziona non come un tradizionale visore di realtà virtuale, ma come un ponte tra il mondo fisico e quello digitale, permettendo una fusione di immagini reali con sovrapposizioni digitali.

Estate calda per vivo: il nuovo visore XR Vision arriva ad agosto

Crediti: vivo

Una delle caratteristiche più accattivanti del vivo Vision sembra essere la sua leggerezza: con un peso di soli 380 grammi, è significativamente più leggero rispetto all’Apple Vision Pro (650 grammi) e addirittura paragonabile alle cuffie over-ear AirPods Max. Questa riduzione del peso è stata attentamente studiata per alleviare la tensione sul naso e sulla testa durante periodi prolungati di utilizzo. Il pannello frontale del visore è equipaggiato con almeno sei fotocamere o sensori, essenziali per un accurato passthrough del mondo reale e per un’esperienza immersiva migliorata.

Sotto il cofano, invece, vivo Vision sarà alimentato da un processore Qualcomm, il che lo colloca tra i dispositivi MR di fascia alta. Il visore integrerà avanzate funzionalità di tracciamento oculare e controlli tramite gesti delle mani, caratteristiche attualmente riscontrabili solo in un numero limitato di prodotti a livello globale. Vivo ha inoltre progettato il Vision per una perfetta integrazione con il suo ecosistema di smartphone, in particolare con il prossimo X200 Ultra, le cui riprese panoramiche potranno trasformarsi in esperienze video spaziali se visualizzate attraverso il visore.

È importante sapere che, essendo un’edizione “exploration edition”, il Vivo Vision non sarà commercialmente disponibile nel 2025. Tuttavia, gli utenti interessati avranno la possibilità di registrarsi per sessioni di prova in negozio dopo il lancio, contribuendo così con i loro feedback allo sviluppo dei futuri modelli. La presentazione ufficiale, infine, è prevista per il 21 agosto in Cina.