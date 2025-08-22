vivo Vision Discovery Edition ufficiale: il primo visore MR celebra i 30 anni dell’azienda



In occasione dell’evento “vivo Vision Launch Event & Imaging Grand Ceremony” la compagnia cinese ha celebrato il suo 30° anniversario con una grande novità. vivo Vision Discovery Edition è il suo primo visore per la Mixed Reality (MR), un passo fondamentale nel percorso dell’azienda verso il computing spaziale e le tecnologie immersive.

vivo Vision Discovery Edition: un visore MR all’avanguardia per festeggiare il 30° anniversario

Crediti: vivo

Il nuovo vivo Vision Discovery si posiziona come il primo prodotto MR sviluppato da un produttore di smartphone cinese. Grazie a un profondo know-how nell’ambito dell’imaging, dei sensori e dei display, vivo ha affrontato le principali sfide ingegneristiche dei dispositivi MR, in particolare in termini di percezione, interazione e prestazioni computazionali. Questo fa di vivo la prima azienda in Cina attiva sia nel mercato degli smartphone che in quello della realtà mista.

Frutto di quattro anni di lavoro e di una ricerca approfondita sull’ergonomia umana, il visore è progettato per l’uso quotidiano, unendo innovazioni tecnologiche e valori incentrati sull’utente. Le sue caratteristiche principali includono:

Peso e dimensioni ridotti : pesa soli 398 grammi, ha un’altezza di 83 mm e uno spessore di 40 mm, il 26% in meno rispetto alla media del settore, migliorando significativamente il comfort generale;

: pesa soli 398 grammi, ha un’altezza di 83 mm e uno spessore di 40 mm, il 26% in meno rispetto alla media del settore, migliorando significativamente il comfort generale; Vestibilità ottimale : offre quattro misure di fascia per la luce e otto opzioni di imbottitura, garantendo una vestibilità perfetta anche durante sessioni prolungate o in movimento;

: offre quattro misure di fascia per la luce e otto opzioni di imbottitura, garantendo una vestibilità perfetta anche durante sessioni prolungate o in movimento; Esperienza immersiva e intuitiva : vivo Vision Discovery Edition funziona con OriginOS Vision, che consente interazioni naturali e intuitive. Gli utenti possono passare dalle tradizionali interazioni “tap-through-screen” a gesti “move-and-pinch”;

: vivo Vision Discovery Edition funziona con OriginOS Vision, che consente interazioni naturali e intuitive. Gli utenti possono passare dalle tradizionali interazioni “tap-through-screen” a gesti “move-and-pinch”; Tracciamento avanzato: include tracciamento oculare ad alta precisione di 1,5°, 26° di libertà nel riconoscimento dei gesti delle dita e un campo di tracciamento verticale di 175° per comandi reattivi;

include tracciamento oculare ad alta precisione di 1,5°, 26° di libertà nel riconoscimento dei gesti delle dita e un campo di tracciamento verticale di 175° per comandi reattivi; Display di qualità cinematografica : è dotato di doppi schermi Dual Micro-OLED che offrono una risoluzione binoculare 8K , una copertura del colore DCI-P3 del 94% e una precisione del colore Delta E<2, producendo immagini paragonabili a quelle dei monitor cinematografici professionali;

: è dotato di doppi schermi che offrono una risoluzione binoculare , una copertura del colore DCI-P3 del 94% e una precisione del colore Delta E<2, producendo immagini paragonabili a quelle dei monitor cinematografici professionali; Calibrazione di precisione : la calibrazione della luminosità binoculare e della consistenza del colore è stata eseguita con estrema precisione, riducendo al minimo le differenze visive tra i due occhi;

: la calibrazione della luminosità binoculare e della consistenza del colore è stata eseguita con estrema precisione, riducendo al minimo le differenze visive tra i due occhi; Potenza di elaborazione: Alimentato dalla più recente piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, offre prestazioni GPU fino a 2,5 volte superiori e AI fino a 8 volte superiori rispetto alla generazione precedente, garantendo esperienze visive e interattive rivoluzionarie e un robusto supporto per il rendering ad alta velocità nel computing spaziale.

Il nuovo visore di vivo apre un accesso diretto a scenari di intrattenimento, gaming e produttività. Permette di immergersi in video immersivi con una visione panoramica, guardare eventi sportivi o e-sport da diverse angolazioni o in modalità schermo diviso. Per gli amanti del cinema, Vision Discovery Edition è in grado di generare uno schermo virtuale da 36 metri, trasformando qualsiasi luogo in una sala cinematografica.

Nuova strategia di imaging e partnership globale con ZEISS

In occasione del suo trentesimo anniversario, vivo ha anche annunciato un aggiornamento della sua strategia di imaging, incentrata sull’integrazione delle scene e sulla creazione di un ecosistema completo. Questa strategia mira a rafforzare le capacità consolidate di vivo in fotografia notturna, ritratti, teleobiettivo e video. Questi i punti salienti della nuova strategia:

Imaging professionale per tutti : rendere accessibili funzionalità di imaging professionale a un pubblico più ampio, includendo la sicurezza dell’imaging e applicazioni in ambito sanitario;

: rendere accessibili funzionalità di imaging professionale a un pubblico più ampio, includendo la sicurezza dell’imaging e applicazioni in ambito sanitario; Sicurezza e autenticità : vivo è il primo brand cinese di smartphone ad aderire alla Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), garantendo tracciabilità e riconoscibilità dei contenuti;

: vivo è il primo brand cinese di smartphone ad aderire alla Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), garantendo tracciabilità e riconoscibilità dei contenuti; Imaging sanitario innovativo : l’azienda intende combinare la funzionalità Telephoto Macro della serie vivo X200 con ottiche di livello medico per sviluppare una lampada a fessura portatile per la diagnostica oftalmica;

: l’azienda intende combinare la funzionalità Telephoto Macro della serie vivo X200 con ottiche di livello medico per sviluppare una lampada a fessura portatile per la diagnostica oftalmica; Esperienza cross-device senza soluzione di continuità : dall’imaging 3D su X100 Ultra e i video spaziali a 60 fps su X200 Ultra, fino al Vision Discovery Edition, vivo si impegna a offrire esperienze di imaging fluide tra i dispositivi;

: dall’imaging 3D su X100 Ultra e i video spaziali a 60 fps su X200 Ultra, fino al Vision Discovery Edition, vivo si impegna a offrire esperienze di imaging fluide tra i dispositivi; Partnership strategica con ZEISS: vivo e ZEISS hanno esteso e ampliato la loro partnership strategica globale.

vivo continua a perfezionare la sua tecnologia interna, con il chip di pre-elaborazione VS1 e il chip di imaging V3+ che lavorano in tandem per migliorare l’efficienza in scenari complessi.

L’azienda è stata la prima ad applicare un sensore da 200 MP a una fotocamera teleobiettivo ed ha lanciato il sensore BlueImage × Samsung HP9 da 200 MP e presentato il sensore Blueprint x Sony LYT-828. Funzionalità come AI Photo Enhance, alimentate da algoritmi per modelli di grandi dimensioni, assicurano immagini più nitide con zoom elevato. Nel campo dei video, l’azienda presenta capacità avanzate come:

Slow Motion Video Multi-Focal 4K a 120 fps

Multi-Focal 4K Portrait Beautification

Live Photo Portrait e AI Erase for Live Photo

Introduzione di modelli video come Cool Tone Video Portrait e la funzione AI Customized Beautification sviluppata internamente

L’azienda promuove attivamente la cultura dell’imaging attraverso iniziative come il concorso di cortometraggi “Capture the Future” in collaborazione con l’UNESCO e la Mostra Nazionale di Fotografia Mobile con l’Associazione dei Fotografi Cinesi. Durante l’evento, sono stati anche rivelati i vincitori del concorso fotografico 2025 vivo VISION+ Mobile PhotoAwards, che ha attirato oltre 500.000 candidature da tutto il mondo.

vivo Vision Discovery Edition – Prezzo e disponibilità

A partire dal 22 agosto, il vivo Vision Discovery Edition sarà disponibile per prove in store presso una selezione di negozi vivo nelle principali città cinesi, con prenotazioni possibili tramite le piattaforme ufficiali del brand. Sebbene l’attenzione iniziale sia sul mercato locale, vivo invita gli utenti internazionali a rimanere aggiornati sugli sviluppi futuri del prodotto.

L’azienda non ha ancora svelato il prezzo di vivo Vision: tuttavia si vocifera di una cifra intorno ai 10.00 CNY, ossia circa 1.189€ al cambio attuale. Per ora si tratta di un’indiscrezione, quindi restiamo in attesa di una conferma ufficiale.