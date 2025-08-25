vivo V60 Lite avvistato su Geekbench, in doppia versione (4G e 5G)

Lanciato in alcuni mercati Global a inizio agosto, il nuovo mid-range del brand dovrebbe ricevere presto due nuove aggiunte. vivo V60 Lite è stato scovato su Geekbench in una doppia versione: come da tradizione il modello budget avrebbe una variante 4G ed una votata al 5G. Ecco i primi dettagli su entrambi gli smartphone.

vivo V60 Lite 4G e 5G su Geekbench: cosa sappiamo dei nuovi medio gamma della serie

Lanciato il 12 agosto, vivo V60 standard si presenta come una versione alternativa del modello cinese S30: ci sono alcune piccole differenze, ma la più rilevante è di certo l’aggiunta delle ottiche ZEISS. Proprio come avvenuto con la famiglia vivo V50 (disponibile in Italia al completo), anche in questo caso sarebbero previste due versione Lite.

Vivo V60 Lite (V2530) on Geekbench



– Snapdragon 685 (likely)

– 4 Cores @ 1.90GHz

– 4 Cores @ 2.80GHz

– Adreno 610

– 8GB RAM

– Android 15



Other known specs

– 4G LTE phone

– 90W charging

– NFC#Vivo #VivoV60Lite #VivoV60series pic.twitter.com/YEkq3Jcab5 — Anvin (@ZionsAnvin) August 25, 2025

Il piccolo della famiglia è stato individuato su Geekbench con la sigla V2530: vivo V60 Lite 4G avrebbe a bordo lo Snapdragon 685, 8 GB di RAM e Android 15. Tra le altre caratteristiche anche l’NFC per i pagamenti e il supporto alla ricarica da 90W.

Vivo V60 Lite 5G (V2529) on Geekbench



– Dimensity 7300 (likely)

– 4 Cores @ 2.00GHz

– 4 Cores @ 2.50GHz

– Mali-G615 MC2 GPU

– 8GB

– Android 15#Vivo #VivoV60Lite #VivoV60Lite5G #VivoV60series pic.twitter.com/v5znWIbUoq — Anvin (@ZionsAnvin) August 25, 2025

Oltre alla variante solo LTE sarebbe in arrivo anche vivo V60 Lite 5G, in questo caso con la sigla V2529. In base a quanto emerso il chipset potrebbe essere una soluzione MediaTek, ossia il Dimensity 7300. Su Geekbench viene riportata la presenza di 8 GB di RAM e di Android 15 lato software, ma non emergono altri dati.

Probabile che nei prossimi giorni arriveranno altri dettagli leak. Al momento vivo V60 non è stato ancora lanciato in Italia: tuttavia la gamma V50 è arrivata da noi al completo, quindi non è da escludere che prossimamente possano fare capolino anche V60 e i prossimi V60 Lite 4G e 5G.

vivo V60 – Scheda tecnica