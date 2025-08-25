vivo V60 Lite avvistato su Geekbench, in doppia versione (4G e 5G)

Lanciato in alcuni mercati Global a inizio agosto, il nuovo mid-range del brand dovrebbe ricevere presto due nuove aggiunte. vivo V60 Lite è stato scovato su Geekbench in una doppia versione: come da tradizione il modello budget avrebbe una variante 4G ed una votata al 5G. Ecco i primi dettagli su entrambi gli smartphone.
vivo V60 Lite 4G e 5G su Geekbench: cosa sappiamo dei nuovi medio gamma della serie
Lanciato il 12 agosto, vivo V60 standard si presenta come una versione alternativa del modello cinese S30: ci sono alcune piccole differenze, ma la più rilevante è di certo l’aggiunta delle ottiche ZEISS. Proprio come avvenuto con la famiglia vivo V50 (disponibile in Italia al completo), anche in questo caso sarebbero previste due versione Lite.
Il piccolo della famiglia è stato individuato su Geekbench con la sigla V2530: vivo V60 Lite 4G avrebbe a bordo lo Snapdragon 685, 8 GB di RAM e Android 15. Tra le altre caratteristiche anche l’NFC per i pagamenti e il supporto alla ricarica da 90W.
Oltre alla variante solo LTE sarebbe in arrivo anche vivo V60 Lite 5G, in questo caso con la sigla V2529. In base a quanto emerso il chipset potrebbe essere una soluzione MediaTek, ossia il Dimensity 7300. Su Geekbench viene riportata la presenza di 8 GB di RAM e di Android 15 lato software, ma non emergono altri dati.
Probabile che nei prossimi giorni arriveranno altri dettagli leak. Al momento vivo V60 non è stato ancora lanciato in Italia: tuttavia la gamma V50 è arrivata da noi al completo, quindi non è da escludere che prossimamente possano fare capolino anche V60 e i prossimi V60 Lite 4G e 5G.
vivo V60 – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 163,5 x 76,9 x 7,5 mm, 192 grammi
- Colorazioni: Auspicious Gold, Moonlit Blue, Mist Gray
- Certificazione IP: IP68/IP69
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, PWM Dimming a 3.840 Hz, 5.000 nit di luminosità di picco
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-720
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-720
- 3 x 1,84 GHz – Cortex-520
- GPU: Adreno 722
- RAM: 8/12/16 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256/512 GB UFS 2.2 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh, silicio-carbonio
- Ricarica: 90W
- Fotocamera: tripla con 50 + 50 + 8 MP (f/1.88-2.65-2.0) con OIS, teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X e OIS, ultra-wide 120°, ottiche ZEISS
- Selfie camera: 50 MP (f/2.2), ottiche ZEISS
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, Google Gemini
- Sistema operativo: Android 15 con Funtouch OS 15