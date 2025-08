vivo V60 ha una data d’uscita: tutte le conferme finora

Dopo i primi teaser ufficiali – che hanno svelato design e alcune caratteristiche – vivo V60 ha una data di presentazione Global. Il nuovo mid-range con fotocamere ZEISS è pronto al debutto: ecco che cosa possiamo aspettarci, in attesa di saperne di più in merito al lancio alle nostre latitudini.

vivo V60, ufficiale la data di presentazione Global: a quando il lancio in Italia?

Crediti: vivo

Come anticipato anche in precedenza, vivo V60 sarà il rebrand del modello cinese S30, come da tradizione (c’è un legame profondo tra le serie V ed S). La data di presentazione è fissata per il 12 agosto, ma al momento solo per il mercato indiano.

L’attuale vivo V50 è arrivato anche in Italia quindi è probabile che anche il suo successore farà capolino nella nostra penisola.

Crediti: vivo

Tornando alle varie caratteristiche, vivo ha confermato la presenza dello Snapdragon 7 Gen 4 e di una capiente batteria da 6.500 mAh, con ricarica da 90W. Il comparto fotografico è basato su ottiche ZEISS e non manca un teleobiettivo periscopio.

Il corpo è certificato IP69 contro polvere ed acqua mentre frontalmente trova spazio uno schermo elegante con micro curvature su quattro lati. Di seguito trovate la scheda tecnica completa sulla base di quella del cugino cinese S30: non ci dovrebbero essere differenze, fatta eccezione per l’aggiunta delle ottiche ZEISS a bordo del modello Global.

Scheda tecnica presunta