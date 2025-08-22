Touroll J1 Pro con doppio sconto e regalo: nuova e-bike per la città, fino a 100 km di autonomia



Il mondo della mobilità elettrica continua a evolversi e la nuova Touroll J1 Pro si posiziona come protagonista, offrendo un’esperienza di guida superiore. Se hai considerato di passare ad una e-bike, è il momento giusto per scoprirne i vantaggi, anche grazie all’offerta lancio dedicata alla nuova bici.

Touroll J1 Pro è la nuova bici elettrica per i tuoi spostamenti in città: pratica, comoda e con un’autonomia fino a 100 km

Crediti: Touroll

Le bici elettriche sono la soluzione ideale per chi cerca una guida fluida e senza sforzo. Sono perfette per affrontare lunghe distanze e gestire diverse esigenze di guida. Ti permettono di percorrere agevolmente salite e trasportare carichi pesanti o ingombranti, senza sforzo. Grazie alla pedalata assistita si adattano a ciclisti di ogni età ed esperienza, rendendo qualsiasi spostamento – dal tragitto casa-lavoro alle avventure del weekend – un piacere, e assicurando un utilizzo prolungato grazie alla batteria a lunga durata.

Touroll J1 Pro è tutto questo: la nuova e-bike del brand è stata progettata bilanciando sicurezza, comfort, autonomia e potenza.

Dotata di un motore da 250W e 45 Nm di coppia con cambio Shimano a 7 velocità, assicura una pedalata potente e reattiva, anche in salita. La velocità massima è di 25 km/h e gli pneumatici sono da 27,5″ x 2,1″. La batteria rimovibile da 36V 15,6 Ah (561,6 Wh) offre un’autonomia di oltre 100 km con una singola carica. Il design rimovibile ne facilita la ricarica e la protegge da polvere e spruzzi d’acqua.

Crediti: Touroll

I freni a disco idraulici garantiscono una frenata potente e costante, riducendo lo spazio di arresto del 30% rispetto ai freni meccanici. La forcella ammortizzata da 80 mm, con funzione di blocco, migliora stabilità e comfort su ogni terreno. Le luci anteriori e posteriori certificate EU StVZO aumentano la visibilità notturna.

Il telaio a scavalco basso e le ampie regolazioni di sella e manubrio la rendono adatta a un’ampia gamma di ciclisti, con altezza consigliata tra 160 e 195 cm. Un pratico display LCD fornisce informazioni chiare e in tempo reale sulla tua corsa, come velocità, livello di pedalata assistita, stato della batteria e distanza percorsa. Infine è presente un portapacchi posteriore, utile per trasportare zaini, borse o buste della spesa.

Risparmia con la doppia promo di Geekmall

Crediti: Touroll

Disponibile su Geekmall a un prezzo speciale di 769€ (risparmiando €230€ dal prezzo base di 999€) e con spedizione gratuita dall’Europa, Touroll J1 Pro diventa ancora più conveniente con il codice sconto “TORLDUVY“, che fa scendere il prezzo a 739€. È incluso anche un pratico portabottiglie per bicicletta in regalo, accessorio dal valore di 16€.

Insomma, la nuova Touroll è scelta perfetta per chi cerca una bici elettrica affidabile, sicura e performante, ora in doppio ribasso grazie alla promo di Geekmall (valida fino al 24 settembre).

