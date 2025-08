TikTok Pro e il programma Sunshine arrivano in Europa: anche la beneficenza diventa social

TikTok ha deciso di ampliare il suo impegno verso le cause sociali con il lancio di una nuova app ed un nuovo programma di beneficianza: con il nome di TikTok Pro e Sunshine, queste nuove iniziative mirano a potenziare le organizzazioni, permettendo loro di aumentare la consapevolezza, mobilitare supporto e raccogliere fondi per le loro cause. I due servizi sono attualmente in fase di rollout in Europa, ma soltanto in alcuni paesi.

Con TikTok Pro per fare beneficenza basta un like

Crediti: Canva

TikTok Pro è una nuova app che permette alle persone di sperimentare e interagire con contenuti divertenti e allegri, grazie al programma Sunshine integrato. Il cuore di questa nuova iniziativa è il “virtual Sunshine”: gli utenti possono accumulare questa valuta virtuale in modi semplici e coinvolgenti, per esempio invitando nuovi utenti, mettendo “mi piace” o ripubblicando video di beneficenza, seguendo account legati a cause caritatevoli e persino effettuando ricerche a tema. Una volta accumulato il Sunshine virtuale, gli utenti possono destinarlo a un’organizzazione benefica partner del programma, e TikTok convertirà questo supporto in una donazione reale a quella organizzazione.

Sunshine vanta già collaborazioni con importanti enti benefici globali e locali, tra cui Médecins Sans Frontières / Doctors Without Borders (MSF), WaterAid, Aktion Deutschland Hilft e la Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU). Jennie York di WaterAid ha sottolineato come il programma trasformi l’engagement digitale in un aiuto concreto per le comunità che necessitano di acqua pulita. Allo stesso modo, Aktion Deutschland Hilft e NABU vedono il programma come un mezzo per connettere nuove audience alla protezione della biodiversità e al soccorso umanitario, traducendo ogni azione, che sia un like, una ricerca o un follow, in finanziamenti reali per progetti vitali.

La sicurezza, inoltre, è un pilastro fondamentale di TikTok Pro e Sunshine. La nuova app, infatti, include tutti i controlli sui contenuti, strumenti di sicurezza e privacy, e funzionalità per il benessere presenti nell’app principale. Inoltre, il Programma Sunshine è accessibile solo agli utenti che hanno confermato di avere più di 18 anni, e le attività per accumulare Sunshine sono limitate per garantire un ambiente sicuro.

TikTok Pro è già disponibile nell’App Store e Google Play in Germania e Portogallo, con il Sunshine Programme in lancio imminente in queste regioni e presto anche in Spagna. Al momento, purtroppo, non sappiamo ancora quando questi diventeranno disponibili in Italia.